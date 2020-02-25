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川普抵印度 30億美元軍購入袋

聯合報 / 國際中心／綜合報導
美國總統川普（左）廿四日抵達印度訪問，印度總理莫迪（右）在他的故鄉阿默達巴德動員十萬人到場歡迎川普。（法新社）
美國總統川普（左）廿四日抵達印度訪問，印度總理莫迪（右）在他的故鄉阿默達巴德動員十萬人到場歡迎川普。（法新社）

美國總統川普廿四日抵達印度訪問兩天，印度總理莫迪在他的故鄉古茶拉底省阿默達巴德的世界最大板球體育館舉辦「您好，川普」歡迎會，超過十萬民眾到場歡迎川普。川普當場宣布，美國與印度廿五日將簽署卅億美元的軍事採購協定，雙方還會洽簽「很棒的貿易協議」。

印度總理莫迪則以印地語（Hindi）致詞說，印度和美國進行的軍事演習最多，美國也是印度最大的出口夥伴及研發夥伴，印度的數位經濟和工業4.0將為美在印度投資帶來新機會和巨大空間。

川普此行率同妻子梅蘭妮亞、女兒伊凡卡、女婿庫許納及商務部長羅斯等官員，莫迪親自在阿默達巴德機場迎接，川普下機後兩人熱情擁抱。在前往歡迎會沿途，還有華麗的印度傳統舞蹈和民眾夾道歡迎川普。

路透報導，美國多名官員表示，川普此行目的之一是和印度合作制衡中國大陸。

莫迪致詞時歡迎川普來到世界最大的民主國家。川普則表示，他很榮幸來到印度，美國永遠愛印度、尊重印度，而且印度在他的心中占有特殊地位。

印度是少數幾個川普在當地支持度超過五成的大國之一。川普說，美國製造最好戰機、飛彈等軍事硬體，美印廿五日將簽署一項卅億美元的國防採購協定，美國將提供印度最好、最讓人懼怕的軍事裝備，希望成為印度的主要國防夥伴。

印度官員先前透露，印度將在川普訪問期間，與美國簽署兩項採購協定，購買羅密歐反潛反艦多用途直升機及阿帕契攻擊直升機。

對美印貿易問題，川普說，他和莫迪將達成一些非常大型的貿易協議，但「莫迪是個難纏的談判對手」。

路透報導，川普訪印前雙方仍無法談成貿易協議，歧見包括農產品、醫藥設備、數位貿易和關稅等問題。

不過，雙方可能簽署有關智慧財產權、國土安全及美國出售民用核子反應爐給印度等協定。

印度 川普 莫迪

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