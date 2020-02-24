蕾哈娜得總裁獎 呼籲放下種族對立

美國流行天后得慈善大獎！蕾哈娜因投身慈善事業戮力救助馬拉威孩童，及以鉅額捐款聯合國兒童基金會，受到《美國有色人種協會》肯定頒發總裁獎。她也在典禮上呼籲，人們應放下種族意識形態，以共同解決社會問題。

投身慈善不遺餘力

根據美國《綜藝》報導，在美國流行樂壇獲得巨大成功的歌手蕾哈娜又在其個人成就添上一筆，致力於慈善事業的她日前獲邀出席《美國有色人種協會》年度頒獎典禮，並獲頒總裁獎。

蕾哈娜於2012年成立個人基金會，投入大量心力救援生活在貧窮線以下的馬拉威孩童，也以鉅額捐款幫助聯合國兒童基金會運作並與其合作進行人道救援。她於致詞時呼籲，人們應放下歧見，跨越種族及膚色的藩籬以共同面對問題。

蕾哈娜先向現場眾人詢問：「有誰的同事是與你不同膚色或種族的？」大家紛紛舉手後，她緊接著表示，社會中有許多問題需要大家合作解決，但人們卻常糾結在種族問題上，她說：「如果你還有朋友在為麥克布朗（遭白人警員射殺）抗議、哀悼或憤怒，請告訴他們該停止了。」

多元化發展

據《Heavy》報導，現年32歲的蕾哈娜不只是一名歌手，同時也是服裝設計師、演員、企業家及慈善家，擁有個人的泳裝品牌SAVAGE x FENTY及彩妝品牌FENTY。

《美國有色人種協會》總裁獎一向授予對各領域發揮正面影響力的藝人。主席強森隨後說明：「蕾哈娜不只在職業生涯上很成功，她投入慈善機構的表現及個人事業的成功也是大家有目共睹的，因此以這獎項肯定並強調她的付出。」

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