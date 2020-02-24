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闖海湖莊園、徘徊軍事基地 中國客有組織行為？FBI要查

世界日報 / 編譯孫梁╱綜合23日電
去年12月中旬，一名中國女子衝破警戒線，進入川普位於佛羅里達州的海湖莊園。 美聯社
去年12月中旬，一名中國女子衝破警戒線，進入川普位於佛羅里達州的海湖莊園。 美聯社

去年12月中旬的一天，一名中國女子衝破警戒線，進入美國總統川普位於佛羅里達州的海湖莊園並拍照，她被捕後在法庭聽證上佯裝不解地問：海湖莊園是什麼？

八天後，一名中國學生在佛州西嶼(Key West)的海軍基地外徘徊和拍照，被警方制止時說，他是拍攝日出。同樣是在西嶼海軍基地，九天後兩名中國學生開車闖過警戒線，30分鐘後被警衛攔住，兩人交出了他們在基地拍攝的錄影和照片。

中國學生和遊客屢屢在敏感地區出現和拍照，究竟是孤立事件還是北京有組織的間諜活動？聯邦當局如今試圖找出答案，聯邦調查局(FBI)反間諜部門在進行調查，重點要查出是否為間諜。

自2018年9月以來，四名中國人因擅闖西嶼的海軍航空站和拍攝而被捕，兩名中國女子自2019年3月以來因闖入海湖莊園而被捕。前FBI主管反間諜的助理局長費格留茲(Frank Figliuzzi)說，即使是偶然事件，也要做大量的準備工作。相同的兩個地點多次出現擅自闖入，是極不尋常的，需要情報部門認真調查。

費格留茲認為，擅闖事件可能是更廣闊目標之下的舉動，意在分散人們的注意力，或是試圖對保衛總統居所的聯邦安保系統進行測試，也可能是要檢驗川普政府在主要對手發起挑戰時的反應能力。

美國的部分中國問題專家認為，中國人頻頻出現在美國軍事設施尤其令人質疑，華盛頓智庫威爾遜中心的基辛格中美研究所主任戴博(Robert Daly)表示，他們是在軍事基地絕不僅是閒逛，中國學生絕對不樂意這樣做。在敏感設施出現的中國人都帶了照相機，但地點卻不是旅遊勝地，我不認為除了有組織的行動外，還會是其他什麼。

在西嶼海軍基地被捕的第一個中國學生，是20歲的趙乾利(Zhao Qianli)，2018年9月26日被收押。

海軍 間諜 川普 FBI

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