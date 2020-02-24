喬州逆行對撞車禍 2車6人全亡 3人為孩童
喬治亞州95號州際公路23日凌晨發生一起逆向對撞的死亡車禍，其中一輛車逆向行駛撞上另一輛轎車，造成兩輛車上共六人全部死亡，其中三人為孩童。
車禍地點靠近喬治亞州自由郡(Liberty County)的出口標誌，一名77歲男子駕駛一輛凌志(Lexus)多功能車(SUV)，在北向車道上逆向往南行駛，迎面撞上另一輛SUV車，車上載著來自維吉尼亞州的一家人。
來自維州的駕駛人為41歲的莎拉‧羅賓森(Sara Robinson)，車上乘客還有37歲的奈森‧羅賓森(Nathan Robinson)，以及他們的三個孩子，分別介於12至14歲的史帝芬(Stephen)和芮貝卡(Rebecca)，以及不到5歲的亞歷山大(Alexander)。
據稱逆向的Lexus SUV車牌來自佛羅里達州，目前判斷該名駕駛人並沒有酗酒、藥物濫用或嗜睡等不宜駕駛的跡象，而警方仍未公布該名駕駛的身分。
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