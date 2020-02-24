大選風險高 專家：數位化填票機不可靠

在今年的選舉中，近五分之一選民的選票將是靠數位化的投票機來統計，而不是手工標識，但電腦安全專家擔憂此種填票機(ballot-marking device，簡稱BMD)並不可靠，將帶來很大的風險。

填票機最初的設計並不是要作為主要的投票工具，而是便於無法用手勾畫選票的殘障人，他們可在機器上勾畫，然後列印出可以掃描的投票紀錄。

填票機的成本高出兩倍，電腦專家認為，無法被駭客攻擊的紙張選票更安全。情報部門預計，今年總統大選面臨的外國干預，將比2016年更嚴峻。

美國88%的填票機是三大私營設備廠的產品，使用的選民今年將比2018年的期中選舉多出4000萬，但聯邦政府卻對數位化的標識機幾乎沒有做出任何規範。

許多郡已購買了填票機，包括賓州、俄亥俄、北卡羅來納三個搖擺州的競爭激烈郡、德州多數郡、加州的洛杉磯縣，以及喬治亞、德拉瓦州和南卡羅來納州的所有郡。最常用的數位填票機為「選舉系統與軟體公司」(ES&S)和「Dominion投票系統公司」生產，是對條形碼進行掃描。

電腦專家認為，儘管肉眼無法分辨條形碼，但狡猾的駭客仍可從中做文章，最終導致讀票機顯示的雖然是選民勾畫的候選人，但實際結果卻可能被改變而不被察覺。

不過ES&S公司表示，這種情況幾乎不可能發生，公司發言人說，填票機的準確性和安全性經過了數千小時的試驗，也在上萬次選舉中經受了考驗，但Dominion公司沒有對質疑做出說明。

即使是使用沒有條形碼的填票機，選民也可能不知道，他們的選票是否會因駭客入侵或程序失誤而被改變。密西根大學在一次研究中發現，7%的人在模擬投票中發現，讀票機讀出的候選人與他們實際勾畫的不同。

愛阿華大學的選舉安全專家認為，有充足的理由拒絕使用目前的數位填票機，只有那些無法自己標識選票的殘障人才可例外。

批評者認為，選票是選舉結果的證明，需要存檔，但數位填票機損害了保留選票的意義。科羅拉多州規定，2021年起將禁止填票機的條形碼。