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維州理工大屠殺受害人家長奔走13年 限槍法案終將過關

世界日報 / 編譯孫梁／綜合23日電
維州理工2007年槍案受害學生的母親蘿莉·哈斯(右)與州府官員討論限槍法案。(美聯社)
維州理工2007年槍案受害學生的母親蘿莉·哈斯(右)與州府官員討論限槍法案。(美聯社)

在維吉尼亞理工大學慘重槍案受害人的家長奔走近13年後，維州的一系列限槍法案終於修成正果，未來數日可望在州議會通過。

維州理工2007年發生的槍案，導致32人喪命和十多人受傷，蘿莉·哈斯(Lori Haas)和戈巴德(Andrew Goddard)的子女當時在上課時中彈，但僥倖都沒喪命。兩位家長此後不久便開始在州議會推動限槍法案，多年來一直不懈地努力，他們協助提出的一系列有實質意義的限槍法案，最近終於在州眾議會通過。戈巴德表示，他們推動限槍的歷程雖是屢屢受挫，但並沒有氣餒，如今通過後渾身感到震顫，不相信會如願以償。

13年來，兩人是年復一年地在州議會遊說，懇求議員們考慮加強維州的限槍法，但幾乎每次都被共和黨占多數的州議會拒絕，共和黨人甚至部分民主黨人都認為，擁槍權神聖而不可侵犯。

但兩人沒有放棄，在主張限槍的州長諾譚派助手到州議會討論限槍法案的具體規定時，哈斯常與他們一起磋商。民主黨聯邦參議員華納(Mark Warner)表示，哈斯十多年來不懈和堅韌不拔的努力，使她受到廣泛的尊敬。

華納近20年前競選州長時，就表態他堅定地擁護憲法第二修正案，這也是維州許多民主黨人的長期立場，但理工大學的槍案使他們發生了改變，轉而支持限槍。

民主黨去年全面掌握州議會的控制權後，開始大力推動限槍的競選承諾，包括前紐約市長彭博在內的限槍組織，提供了巨大的財力支持。

在州議會的會期下月結束前，多項限槍法案預計將獲得通過，包括規定每月只能夠買一把手槍，以及如果持槍人可能對他人構成威脅，當局可臨時沒收他們的槍。州議會還在對一項法案進行最後審議，是要求對所有購槍人都進行背景調查，包括槍展上的交易。

民主黨 共和黨

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