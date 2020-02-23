影／澳侏儒男童遭霸凌哭訴輕生 休傑克曼等人暖心打氣

澳洲一名9歲患有侏儒症的男童，因受不了在學校遭受霸凌，而哭訴表達輕生念頭。男童母親將這段令人傷心欲絕的影片上傳到社群媒體，希望引起社會對霸凌的關注。好萊塢A咖男星休傑克曼（Hugh Jackman）等名人看到後，都出面為男童打氣。

來自澳洲布里斯本的亞拉卡·貝爾斯（Yarraka Bayles）19日接兒子奎登·貝爾斯（Quaden Bayles）回家後，把兒子在車上崩潰大哭的畫面上傳到自己的臉書上。影片中，年僅9歲的奎登哭著大喊：「給我一條繩子，我想殺了自己！」

亞拉卡解釋奎登因患有侏儒症（軟骨發育不全症）且是原住民，讓他在學校經常遭受霸凌。亞拉卡在影片中說到：「我的兒子幾乎每天都有想自殺的念頭，這就是霸凌對一個人的影響。」她希望透過分享這段影片，讓各界正視霸凌這個問題。

這支影片至今有1900萬以上觀看人次，湧進數十萬則為奎登加油的留言。澳洲好萊塢A咖男星休傑克曼，也特地上推特為奎登打氣，說到：「奎登，你比你自己所知道的還堅強。無論如何，你有我這麼一個朋友。」

澳洲全國橄欖球聯賽（NRL）裡冠軍數最多的球隊、南雪梨兔隊（South Sydney Rabbitohs）在看到這影片後，也特地拍攝影片回應，幫奎登打氣，並邀請他來看22日的賽事。

同樣患有侏儒症的美國喜劇演員威廉斯（Brad Williams）則隨後在群眾募資平台「資助我」（GoFundMe），發起募款要送這對母子去加州迪士尼樂園玩，而原本1萬美元的目標，至今已籌得超過46萬美元。威廉斯說，多出來的錢將捐到反霸凌慈善組織。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )