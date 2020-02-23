彭博種族立場惹爭議 但這位非裔市長出面力挺

爭取民主黨總統提名聲勢飆漲的前紐約市長彭博，市長任內因積極推動攔檢少數族裔政策而受到抨擊，但身為非裔的華盛頓特區市長包瑟(Muriel E. Bowser)卻成為最積極為彭博拉票的代表之一；包瑟提醒民主黨人，為了阻擋川普總統連任，不要在性別與種族議題上要求參選人毫無瑕疵。

包瑟說：「我們可以說想要找到完美的候選人；但是大家知道嗎，根本找不到的；我也不會支持聲名狼藉的人選，但我還是要確保候選人有充足的勝算，能夠贏得最多選民支持。」

自掏腰包參選的彭博，大手筆打廣告推升民調，卻因為對待女性員工的方式以及在紐約市長任內涉種族偵防政策而備受批評；彭博在首次參加的參選人辯論中，遭麻州聯邦參議員伊麗莎白‧華倫指責他曾以「肥婆和馬臉女同志」罵女性。

包瑟護航說：「我認為這些指控不嚴重；我覺得彭博的確使用殘酷的字眼，但我也確定大家都能想像30年前的華爾街，由男性主導；如果我們以為沒人會說這種殘酷字眼，那也未免太天真。」

因為曾在紐約市長任內支持「攔截盤查」(stop-and-frisk)政策、導致數千名無辜非裔與西語裔男子遭警方攔截搜查，彭博遭到嚴厲抨擊，並為此道歉；包瑟說：「他不能改變過去；他只能改變未來」，並描述彭博讓非裔與少數族裔擁有更多財富與房地產的政策方案。

當選華盛頓特區市長後，包瑟巡遊全國各大城市，並曾在2014年初次與彭博交談；當時彭博當完三任紐約市長，回到名下的金融終端業務；兩人在支持教育改革運動方面達成共識，彭博也在任用人才方面給她建議；後來彭博旗下慈善機構更捐款給華盛頓特區學校。

包瑟指出，沒有一位參選人擁有完美的歷史紀錄；佛蒙特州聯邦參議員桑德斯和前副總統白登也都曾投票支持1994年的「暴力犯罪控制暨執行法案」(Violent Crime Control and Law Enforcement Act)；「我想因該法而入獄的人數比攔截盤查更多。」