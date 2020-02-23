華倫中國城喝珍奶…內州族裔多元 選將奇招拉票

內華達州22日舉行初選投票，民主黨參選人放下身段走入人群，並發揮創意企盼贏得往常埋沒在數百萬遊客中的博弈業勞工選民支持。

華盛頓郵報報導，內華達州若在民主黨初選中有一項工作要做，那就是造就些許不同。

堅定的愛阿華州和傳統的新罕布夏州初選已逝，內華達州的根本多元化為都會和工會政治創造新的不穩定性。

民主黨國會參院前領袖雷德(Harry Reid)：「內華達真的是代表國家其餘地方的州，不像愛阿華缺乏多元，而新罕州則無多元可言。」

內華達州的選民組成多元，拉丁裔占29%，非裔占10%，亞裔和太平洋島民占9%，白人49%。

在歷屆民主黨初選中，內華達往往是兩人較勁的比賽；但今年初選參加者眾，內州選舉不太可能重塑選戰，但可能改變選情。

聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren，麻州)在拉斯維加斯中國城點了一杯珍珠奶茶，億萬富翁史泰爾(Tom Steyer)出席「非裔歷史月」(Black History Month)音樂會；聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders，佛蒙特州)的肖像隨著機動告示牌穿梭拉丁裔社區，這種宣傳車通常是用來打脫衣舞和雜技表演。

相較民主黨參選人積極拉攏選民，川普總統大多時間窩在賭城大道金碧輝煌的酒店，他的車隊上路交管時，圍觀民眾的噓聲和歡呼此起彼落。

要吸引內州選民支持，登門拜訪和打電話等傳統競選策略無用武之地，因為內州居民搬遷，相關資料往往過時不正確。

參選人各出奇招拉抬人氣，華倫的資深策略師納塔莉‧蒙特隆戈(Natalie Montelongo)說，在內州組織活動需要創意和膽量。

內州勞工族群廣大，其中最積極的選民族群屬賭場員工「烹飪勞工工會」(Culinary Workers Union)，而這只是6萬名多以女性為主、絕大多數為拉丁裔族群的部分選民。

自稱地下激進團體的川普支持團體「P.U.T.I.N.」(鴿子，現在團結介入，Pigeons, United To Interfere Now的縮寫)則在拉斯維加斯放飛鴿子支持川普。