避免重蹈愛州亂象 內州選務人員被下令封口

民主黨在愛阿華州的黨團投票開票作業亂成一團，淪為笑柄，為免再出現這種尷尬局面，內華達州民主黨下令選務義工簽署保密協議，禁止他們透露任何可能有損民主黨聲譽的內幕消息。

內華達州22日舉行黨團投票，可是選務義工到拉斯維加斯賭城大道的民主黨總部領取器材，包括用以計算投票結果的iPad時，卻被要求簽署共有六頁的冗長法律文件，禁止他們透露任何可能損害善意或對民主黨聲譽有不利影響的事情。

「華盛頓郵報」獲得的文件顯示，義工也不得向媒體發表談話，如碰到記者必須向上級報告，任何違規之舉都將面對法律責任。

這種箝制選務人員的不尋常做法，已使至少三名義工辭職抗議。

一名擔任義工的已退休消防隊員說，他覺得這種做法很見不得人。他並未被要求簽署目前只限「場地領導人」簽署的保密協議，可是他覺得這種神祕兮兮的做法很令人不安，並質疑為什麼選舉要這麼鬼鬼祟祟。

另一名擔心遭到報復的匿名義工說，黨幹部不讓一名場地領導人離開，除非他簽署保密協議。這個場地領導人剛開始抱怨時，黨幹部宣稱可以選擇要不要簽署同意書，可是他表明不簽後，主管卻不准他領器材。

內華達州民主黨發言人宣稱，要求工作人員和義工簽署保密協議是「標準措施」，因為他們能夠接觸「策略資訊」，而要不要簽是志願性質。發言人拒絕表明協議書是否包括禁止誹謗條款。

愛阿華州3日的民主黨黨團投票，使用影子公司(Shadow)開發的行動軟體，卻無法正確統計投票結果。內華達州民主黨原定使用同樣軟體，在愛阿華州鬧出亂子後，臨時改用思科公司(Cisco)開發的軟體。