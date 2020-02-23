群英並起的民主黨 如何挑戰一人獨大的共和黨？

民主黨推選代表挑戰川普總統的程序正陷入艱險路程，初選投票展開不到一個月，黨內就出現分裂危機，甚至可能到全國代表大會還打得難分難解，在11月贏得選舉的希望也可能因此化為泡影；最麻煩的是，眼前沒有化解之道。

民主黨提名之爭會鬧到這個地步實在始料未及，而這是一些因素匯集所致，包括參選空前踴躍、原被看好的白登表現太差、桑德斯在心臟病發後強勢復出，以及民主黨選民一心擊敗川普，卻對誰堪當大任嚴重分裂。

民主黨一年前對有20多人參選總統歡欣雀躍，認為這顯示黨的活力、能量和多元；但最後大多數選民覺得人太多，難以做抉擇。

超重量級的白登參選，使一些富有潛力的新人決定退讓；但白登一直不是完美的人選，圈內人很擔心他能否贏得黨提名和擊敗川普，過去一年他的聲望大多一馬當先，愛阿華和新罕布夏州的選民卻把這種表相粉碎無遺。

白登垮掉使選情丕變，到這個階段原應是白登與桑德斯雙雄對決，卻變成群英逐鹿；如果白登能夠不負眾望，後來才加入選戰的彭博、唯一表現遠超預期的布塔朱吉、伊麗莎白‧華倫的盛衰、柯洛布查的能耐，都不致引起這種多注意；如果白登一開始就連戰皆捷，其他對手可能都已逐漸消失。

現在是人人有希望，個個沒把握；白登如在內華達和南卡羅來納力挽狂瀾，還可以起死回生；柯洛布查和布塔朱吉如不能維持氣勢，可能一敗塗地。

華倫在最近一場辯論力壓彭博，為她換得一線生機，問題是她能否把能量和組織變成選票。

目前氣勢領先的桑德斯早就擬定策略，並按部就班推動：贏得愛阿華、新罕布夏和內華達，在南卡不要輸得太慘，然後在3月3日13州一起投票的超級星期二獲得大捷，底定大勢。

民主黨最重要的問題是有沒有人能在黨大會之前，掌握至少一半黨代表和確定獲得黨提名，可是目前似乎還沒有人能夠凝聚全黨團結。如果不能改變情況，民主黨將繼續陷於分裂和慘烈內鬥。