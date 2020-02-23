初選第3戰！桑德斯內州大勝 白登居次

圖為選前之夜桑德斯在賭城造勢。 法新社

選民種族最多元的內華達州22日舉行民主黨總統提名黨團會議投票，聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders，佛蒙特州)遙遙領先，自行宣布勝選，主流媒體也報導桑德斯獲勝。

內州黨團投票是繼愛阿華、新罕布夏州之後，今年第三場初選投票；截至美東時間22日晚間9點40分左右開出的11%選票結果顯示，桑德斯得票率46.6%；美聯社(AP)和紐約時報(NYT)等媒體已宣布桑德斯獲勝。

桑德斯宣布勝選顯示，他在總統初選種族最多元的州先馳得點，成為群雄提名戰中明顯的領頭羊。

前副總統白登(Joe Biden)得票率23.8%，排名第二；在前兩場初選表現亮眼的印第安納州南灣前市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)，得票率僅13.6%。

麻州國會參議員伊麗莎白‧華倫(Elizabeth Warren)得票率8.7%，億萬富翁史泰爾(Tom Steyer)得票率3.5%，勝過明尼蘇達州聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar，得票率3.4%)。

內州的黨團會議的新回報程序複雜，民主黨全國委員會(DNC)主席佩雷斯(Tom Perez)未訂開票結果時間表，「我們的目標是盡早取得結果，但最重要的是要正確。」

數百名穿著制服的房務員和賭場員工不畏後勤運作，魚貫進入美麗湖賭場酒店(Bellagio)投票；美麗湖座落有七座博弈度假村的賭城大道，為內州200間黨團會議所之一。

內州初選接在選民大多由白人組成的鄉村州愛阿華和新罕布夏後舉行，標示著混亂及不確定性。

這個在西部的首場總統提名選戰考驗參選人的對非裔及拉丁裔選民的實力，自稱民主黨但不支持任何提名人的內華達州檢察長福特(Aaron Ford)說：「內華達代表這些參選人展現他們吸引國家更大部分族群的機會。」

比起愛州及新罕州，內州人口分布大致與美國情況雷同，29%拉丁裔選、10%非裔、9%亞裔及太平洋島民。

自信滿滿的桑德斯提早離開內州，轉赴德州造勢；德州10天後將在3月3日的「超級星期二」舉行黨團會議；當天舉行投票的16個州裡，德州握有228張選舉人票，僅次於加州的415張。

內州投票代表擴及全美50州及多個領土初選季的第三州，初選季將在7月的民主黨全國代表大會前告終，但未來十天的兩輪投票涵蓋具備最多選舉人票的超級星期二，可能讓民主黨提早在全代會前決定最終提名的候選人。