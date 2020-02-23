俄又干涉美大選？ 民主黨怒、川普挖苦

美國情報界指出，俄羅斯疑似又干涉美國大選。對此，民主黨表示憤怒，川普則繼續挖苦，表示這又是民主黨與媒體的假消息伎倆。而疑似受俄羅斯助選的民主黨候選人桑德斯則呼籲俄羅斯不要介入美國民主，並表示有許多網路上跟自己有關的抹黑，希望大家能明辨是非。

根據英國《金融時報》報導，美國情報界官員已經在一次機密彙報中警告眾議院與民主黨候選人桑德斯陣營，俄羅斯有可能正在幫助桑德斯贏得民主黨初選，因為他們認為桑德斯是對川普威脅最小的民主黨候選人。

桑德斯不買帳

對此，桑德斯顯然不買帳，不認為自己是弱者，且將堅決對抗俄羅斯的操弄。桑德斯在聲明中表示，俄羅斯2016年透過網路在美國製造對立，如今又重施故技。他指出，網路上有些看似是他的陣營所為的惡劣行徑，應不是他真正的支持者所為。

據了解，網路上有一群人自稱為「桑德斯兄弟」，並在許多民主黨的競選活動中，對其他候選人陣營做出激烈且不適當的舉動。桑德斯除了表示他無法遏止這些網路活動外，更暗示俄羅斯就是幕後兇手。

目前民主黨內普遍認為，桑德斯正因為黨內中立投票者意向不明而獲利，領先其他知名候選人如前副總統拜登和前紐約市長彭博。多數民主黨人認為，桑德斯若出線，恐讓川普獲勝的機率大增。前共和黨顧問威爾遜也表示，桑德斯因為自稱是社會主義者，很容易讓共和黨人為其貼上「卡斯楚同情者」、「馬克思主義者」等標籤，並藉此替川普鞏固許多鐵票。

川普：民主黨奧步

英國《衛報》指出，面對俄羅斯干涉大選的疑慮，川普則毫不猶豫地再度將矛頭指向民主黨與媒體。他認為俄羅斯正在干涉大選這項消息，是民主黨試圖操弄大選風向的假消息。除此之外，他也認為美國主流媒體如MSNBC與CNN都是釋放這個「假消息」的假媒體。

針對情報官員向國會披露俄羅斯正在干涉大選一事，川普也毫不掩飾地展現出他的憤怒，決定讓代理情報總監馬奎爾離開現職，讓忠於川普的美國駐德國大使格瑞尼爾出任代理情報總監一職。

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