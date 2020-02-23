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稱遭檢警陷害 入獄60年獲釋

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合22日電
冤獄60年重獲自由已是白髮滄桑，圖為威格2016年在監獄接受訪問。美聯社
冤獄60年重獲自由已是白髮滄桑，圖為威格2016年在監獄接受訪問。美聯社

80歲的威格(Chester Weger)因為謀殺罪入獄近60年，如今獲准假釋，21日步出伊利諾州平克尼維爾(Pinckneyville)懲教中心；重獲自由的威格已白髮滄桑，但他與當時入獄時一樣，堅稱清白，指控警方和檢察官設計陷害。

他在監獄門口說：「他們毀了我的人生，為了我從沒做的事情關了我60年。」

威格1960年被控殺害50歲的莉莉安‧歐汀(Lillian Oetting)、47歲的法蘭斯‧墨菲(Frances Murphy)，以及50歲的米爾椎德‧林奎斯特(Mildred Lindquist)

這三名女性當年在伊利諾州北部飢岩州立公園(Starved Rock State Park)登山時遭攻擊，遺骸在公園著名的聖路易斯峽谷(St. Louis Canyon)尋獲，每一個人都遭棒打百餘次。

警官裁定用來綑綁這些女性手部的繩子，與飢岩小屋(Starved Rock Lodge)廚房裡的繩子纏繞方式相同後，調查出現進展；當年21歲的威格在飢岩小屋擔任洗碗工。

威格最初坦承是因竊盜未遂而以冰凍的樹幹打死三名女性，甚至與警方重回現場模擬兇殺過程，但他隨後改口喊冤，稱是檢察官誘導他認罪。

威格只被定了殺害歐汀的罪，檢察官選擇不審訊另外兩位女性的命案，而他在1961年被判無期徒刑。

威格經過24次嘗試後，去年11月終於獲准假釋，拖了90天才真正獲釋，因為伊利諾州總檢察長羅武(Kwame Raoul)辦公室試圖以該州的「性暴力者認罪條款」審查他。

這項法規允許當局無限期的羈押性犯罪者，並在評估認為必要時，讓此人接受治療。

受害女性的孫女公開反對釋放威格，但力挺威格的支持者堅稱他對公眾無害；專家也認為，威格不適用該法律標準。

威格的律師瑟雷斯特‧斯塔克(Celeste Stack)說，威格對於重獲自由難以置信，「他一直到今早踏出監獄大門，感受冷風中的朝陽才相信。」

檢察官 假釋 監獄

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