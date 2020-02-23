闖美軍基地拍照 中國博士生認罪

中國留美博士生廖呂尤(Lyuyou Liao，姓名皆音譯)去年12月26日闖入佛州西礁(Key West)海軍基地拍照被捕並被控輕罪後，21日承認控罪，將面臨最高一年的監禁。

西礁美國地方法院的文件顯示，27歲的廖呂尤闖入基地禁區遭基地的憲兵發現，並在他的手機裡看到了基地設施與建築物的照片，於是將他逮捕。

廖呂尤在庭上透過翻譯認罪；檢方同意放棄一項擅闖軍事設施及兩項攝影防禦設施的控罪；量刑聆訊定於5月11日舉行。廖呂尤的代表律師拒絕置評。

當天庭訊的起訴內容與最初的說法有差異，根據最初的起訴狀，廖於2019年12月26日早上7時左右，在西礁海軍航站圍欄邊緣徘徊，之後從岸邊礁岩闖進基地。

目擊者警告他，他已經擅自闖入名為「杜魯門附屬建築群」的管制區域並拍攝；他被捕時曾以不流利的英文表示是在拍日出。

根據控方的文件，廖獲得中國政府的全額獎學金，正在密蘇里州的學校攻讀博士學位。

自2018年秋季以來，已有四名中國公民在西礁拍攝軍事設施照片被捕，這引起了美國反情報調查人員的極大關注。在廖之前，20歲的中國學生趙千里(Zhao Qianli) 去年9月也因闖入及拍攝基地的「機密設施」，今年2月5日被判一年監禁。

有線電視新聞網(CNN)曾報導，美國情報官員警告，中國正招募一些在美國留學的學生充當間諜，收集商業、技術和科學方面的信息。

至於案中被拍攝的杜魯門附屬建築群，主要負責中美洲，南美和加勒比地區的安全和軍事行動。