和川普一樣不怕負面攻擊「鐵氟龍」桑德斯氣勢難擋

正爭取美國民主黨總統候選人提名的參議員桑德斯，繼新罕布夏之後，以極大差距贏內華達州的初選。紐約時報評論，這位「鐵氟龍」候選人過去很幸運躲開所有負面攻擊，很可能是因為外界根本不看好他能贏得提名，但如今，他在選戰中取得領先地位，以及美方情報人員透露俄羅斯可能試圖支持桑德斯，將讓他面臨新挑戰。

桑德斯早期曾經針對性別關係發表過評論，談及強暴幻想、對桑定民族解放陣線的支持，以及到蘇聯度蜜月；他進入國會後，曾投票支持槍枝製造商，承諾不被民主黨拘束。

他有政治敵手垂涎的弱點。但在他競選國會議員、2016年爭民主黨總統候選人提名，以及第二次問鼎白宮之戰，卻都沒什麼負面攻擊能對他造成重大傷害。

如果桑德斯的對手輕饒過他，那是因為他們看不出來有什麼明顯的方法，可以重創他和川普一樣的鐵氟龍形象。

目前，俄羅斯干預的新聞或民主黨內部的反桑德斯勢力能否改變此一現象，還不明朗。但就像川普一樣，如果等到他在3月3日成為超級星期二初選的大贏家，想阻止桑德斯可能為時太晚。

一個鼓吹溫和派人士的民主黨團體本周開始放送數位廣告，砲轟桑德斯的政策可能耗費巨額成本。在此之前也有另一個民主黨組織埋單的廣告，質疑桑德斯能否在11月擊敗川普。

近日，前紐約市長彭博也改變策略，從忽略桑德斯只聚焦川普，轉變為較積極攻擊初選對手。

大帳篷計畫（Big Tent Project）主導人納特說，桑德斯直至最近都能躲過競爭對手的攻訐，最因為大家都不相信民主黨選民會支持他。桑特斯面臨的檢視明顯不如其他人嚴苛。

一份NBC新聞網和華爾街日報的民調上周發布，一位候選人最討人厭的特質包括社會主義分子、去年心臟病發，以及年齡超過75歲。

桑德斯明明符合上述所有條件。

但民主黨溫和派無法聯合一致支持單一候選人。這可能讓桑德斯以少於三分之一的選票，贏得幾乎過半數的黨代表票，獲得難以打敗的領先地位。

策略師認為真正的風險在於，桑德斯的政策、個人特質或他無法掌控的問題，例如俄羅斯的干預，可能讓較年輕選民和死忠自由黨人士拒絕支持民主黨。