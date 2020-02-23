28歲百萬富翁：想早點致富？開源遠比節流容易

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
還不到30歲的查德斯特（Tanner Chidester），已是兩家公司的老闆。 圖片擷自CNBC網站
還不到30歲的查德斯特（Tanner Chidester），已是兩家公司的老闆。 圖片擷自CNBC網站

查德斯特（Tanner Chidester）還沒過28歲生日，身價就已跨越100萬美元門檻，這得歸功於他創立的兩家市值達7位數的公司：健身服飾公司Fit Warrior和健身計畫諮詢公司Elite CEOs。

白手起家的查德斯特接受財經網站CNBC Make It訪問時，要傳授自己的經驗給想要致富的人：開源遠比節流容易，「存錢是緩慢致富之道。」

曾是足球校隊的查德斯特，也是花了好幾年才掌握致富的訣竅。當他還是大四生時，就從德州A&M大學休學，並用個人化的健身與飲食計畫的發想來開創事業。

但在創業的頭兩年，他只賺到2,000美元，所以每天到連鎖餐廳Olive Garden兼職6小時。

直到他上了一堂如何建立線上訓練的課程後，他的事業才開始看到成果。他說，「當時我才知道，有人會願意付1,500美元甚至更多錢，只為了買一套服務」，「我那時的健身計畫定價才40美元，我才意識到，人們其實會為了我的服務，願意付我1,500美元」。

他說，雖然存錢也很重要，但聚焦於賺錢，會是通往財富更有效率的道路。

除了他之外，也有其他白手起家的百萬富翁，鼓勵大家採用這種思維。曾負債累累但後來也躋身百萬富翁的卡爾登（Grant Cardone）也認為，要變成超級富豪的方式，就是要專注於開源。他說：「我可以跟你保證，你不會因為每天省掉一杯拿鐵咖啡就發大財，如果你沒有收入，也別肖想存錢了。」

西博爾德（Steve Siebold） 花了25年多研究富翁的共同點，最後寫了一本暢銷書「How Rich People Think」，裡面也提到類似的論點。 

但這不代表有錢人就不存錢，西博爾德書中說：「有錢人也知道儲蓄的重要性，但他們知道賺錢更重要。」

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