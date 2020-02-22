繼中國之後 川普貿易戰接下來可能出征這個國家

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經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
莫迪自2014年重返執政後推出許多重大的改革措施，包括簡化破產法和商品與服務稅（GST）。不過，一談到外面的世界，莫迪重回保護主義的懷抱。路透
莫迪自2014年重返執政後推出許多重大的改革措施，包括簡化破產法和商品與服務稅（GST）。不過，一談到外面的世界，莫迪重回保護主義的懷抱。路透

在許多美中貿易戰的頭條新聞中，人們可能忽略了一件事，也就是美國正與亞洲另一個新興巨人持續醞釀低度貿易衝突。

華爾街日報（WSJ）報導，美國與印度在一年前發生貿易衝突，美國以印度歧視美企為由，取消印度輸美商品的貿易最惠國地位，印度則對美國鋼鐵加徵報復性關稅作為還擊；印度早已揚言對美國鋼鐵加徵關稅。

美國總統川普預計24日出訪印度，屆時可能跟印度總理莫迪達成貿易休兵。不過，這個潛在衝突將持續延燒，因為導火線與美中貿易戰背後的原因類似。

莫迪基本上尋求複製中國大陸成為全球第二大經濟體的模式，意即歡迎外國投資，同時擴大保護印度市場給本地企業。對美國來說，印度在經濟或地緣政治造成的威脅都低於中國大陸，但莫迪正與美國發生衝突，因為川普決定懲罰任何被他視為占美國便宜的國家。

印度採取保護主義最早可追溯至第一任總理尼赫魯，尼赫魯時任國民大會黨領袖，將社會主義和進口替代視為國家發展跟自給自足的關鍵。印度在1990年代初期爆發一場匯價危機，促使國會和執政的印度人民黨聯盟帶起一股外匯自由化浪潮，從而帶動印度在2000年代迅速成長。

不過，大量的法規和許可證、國家對銀行和其他關鍵產業的控制，以及反覆無常的決策等因素，持續阻礙企業創業和投資。莫迪率領人民黨在2014年重返執政後，承諾以「最小的政府和最大的治理」為基礎改善這一點。他2018年出席世界經濟論壇（WEF）時，就用這番言論捍衛全球化，對抗「保護主義的力量」。

莫迪上任後推出許多重大的改革措施，包括簡化破產法和商品與服務稅（GST）。不過，一談到外面的世界，莫迪重回保護主義的懷抱。

例如，莫迪政府在2018和2019年度的預算中，提高許多進口產品的關稅。印度在2018年度平均採用的最惠國關稅為17%，是世界貿易組織（WTO）中稅率最高的國家之一。

美國貿易代表賴海哲在去年的貿易壁壘報告中，抱怨莫迪的「印度製造」計畫和外國貿易政策，以及先前推出的國家製造政策，因這些政策在國防、電子產品、醫療、資通訊及乾淨能源產品等方面，強制推動當地內容和要求技術轉移。

總部位於瑞士的貿易監督機構全球貿易警戒組織（Global Trade Alert）預估，自2008年迄今，至少有有超過一半的銷往印度的產品正遭受至少三項有害措施影響。

莫迪政府一直以來不願參加多邊貿易協定，包括在2016年拖延與WTO談判降低進口產品關稅壁壘，和在2019年秋季退出區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），原因是擔心中國大陸的產品傾銷。不過，印度反而尋求更多雙邊貿易協定，以彌補缺席多邊貿易協定的損失。

莫迪開放外國投資，盼藉此提振國內的製造業能力，這個做法大致與中國大陸相同，但莫迪面臨中國不曾遇過的阻礙。首先，以印度的聘僱、裁員及收購土地的法規為例，這些法規對大企業施加的壓力比小企業更沉重。

莫迪政府前經濟顧問、哈佛大學講師蘇布拉瑪尼恩說：「要成為大企業和擴大公司規模是非常困難的事。如果你不處理這一點，就不能成為製造和出口大國。」

蘇布拉瑪尼恩最近一篇與他人共同著作的文章指出，印度製造業已過了發展的高峰期，但製造業占國內生產毛額（GDP）的比重遠低於中國，這個症狀稱為「過早去工業化」（premature deindustrialization）。

其次是中國的崛起引發全球對自由貿易的強烈反彈，這將大幅影響任何一個國家維持追求自由貿易的習慣。美國的決策官員不認為印度像中國一樣具有戰略性威脅，但莫迪擁抱更激進的國家主義，不只引起國內少數穆斯林抗議，多少也損害了美國這份善意。

川普聲稱對莫迪有好感，不會使印度免於跟美國打貿易戰，這從川普說對中國國家主席習近平有好感可見一斑。

印度 莫迪

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