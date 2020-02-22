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「彭博會被川普生吞活剝」桑德斯批彭德辯論表現太差

世界日報 / 編譯黃秀媛／綜合21日電
首次登上民主黨初選辯論舞台的彭博，被攻擊得體無完膚。 美聯社
首次登上民主黨初選辯論舞台的彭博，被攻擊得體無完膚。 美聯社

民主黨總統初選戰況白熱化，氣勢最強的桑德斯極力壓制彭博這匹黑馬，宣稱彭博初次參加辯論卻缺乏準備使他感到意外，並斷言彭博如獲得民主黨提名，與共和黨的川普總統同台辯論會被川普「生吞活剝」。

桑德斯接受哥倫比亞廣播公司預定23日播出的新聞節目「60分鐘」訪問，主持人詢以他對彭博在19日的辯論窮於回應「一些非常基本的明顯問題」是否感到意外，桑德斯回以「是的」。

他說：「如果在民主黨的辯論就這樣，我想川普很可能把他生吞活剝(chew him up and spit him out)。」

詢以彭博在辯論會的表現是否讓他對這個對手沒那麼擔心時，桑德斯沒有正面答覆，卻再度攻擊財大氣粗的彭博猛撒銀子打競選廣告。

「我擔心為競選花空前多的錢，美國有史以來從來沒有見過這種情況，不過我想美國民眾會反對這種寡頭政治行動。」桑德斯說，「我們是民主國家，一人一票。有600億元身價的人也不能買選舉。」

這是彭博近日遭到 黨內對手激烈攻擊的最新事例。彭博並未參加民主黨最初四場初選投票，也尚未獲得任何黨代表，卻隱隱有後來居上之勢，甚至敦促其他溫和派對手退選，讓他與激進進步派的桑德斯對決。

桑德斯幾個月來一直指控彭博企圖用錢買到民主黨提名，並在辯論台上與伊麗莎白‧華倫和白登等人聯手圍攻彭博。

不過，民主黨參選人也企圖遏止桑德斯的如虹氣勢，尤其深知不能讓他贏得黨代表最多的加州。

加州將在3月3日的超級星期二舉行初選投票，而對手擔心桑德斯如在擁有415名黨代表的加州再創佳績，要超過他掌握的黨代表將難如登天。

因此所有選將都在加州猛下功夫。桑德斯幾個月前就開始在當地布局造勢，彭博發動鋪天蓋地的宣傳攻勢，布塔朱吉、白登和華倫也在全力運作。

參選人在加州民主黨初選至少必須得到15%選票才能分配到黨代表，而目前桑德斯在加州聲望最高，白登、彭博、布塔朱吉和華倫的支持度都接近15%。

桑德斯 民主黨 川普 彭博

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