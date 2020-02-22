H-2B季節工簽證 擬增4.5萬個

川普政府準備把今年夏天來美的H-2B外國季節工簽證增加4萬5000個，為川普總統上任以來最多。增加的季節工簽證將分兩批落實，首批2萬個現在已有名額，其餘部分要從6月1日開始申請；國土安全部下周將宣布新增的季節工簽證計畫。

對季節工簽證的需求往往超出每年的限額，園藝、漁業、森林、鄉村博覽會和度假勝地，都需靠H-2B簽證計畫來彌補低技能崗位的不足，包括川普的高爾夫球場和海湖莊園。

季節工簽證計畫允許美國企業每年最多聘用6萬6000名外國季節工，名額在夏季和冬季是平均分配，但夏季的需求往往最多。國會允許國安部擴大季節工簽證名額，每年最多可增加6萬4000個。

在川普政府的前兩年，國安部將季節工簽證名額提高了1萬5000個，每年為8萬1000個，去年增加3萬個，達9萬6000個。

新增的季節工簽證主要是發給先前已符合H-2B簽證標準的人，因為川普政府相信，他們在短期工作的合約完成後會離開美國。

國安部去年收到10萬個夏季H-2B簽證申請，為可發簽證數量的三倍。

依靠季節工簽證的產業在國會得到兩黨一致支持，189個兩黨議員上月致函國安部代部長沃爾夫，要求他把今年的H-2B簽證名額提高到13萬個。信中說：「如果不能立刻和有意義地放寬H-2B簽證的高限，季節工集中的產業將出現萎縮甚至停產，導致合約取消和違約，本土全職工人被裁。」

儘管季節工簽證得到重商的共和黨人和贊成移民的民主黨人的支持，但遭到工會和移民強硬派反對。川普政府內部對包括季節工在內的合法移民問題也存在分歧，部分人表示，如果不受外國工人競爭的影響，美國工人將可獲得提薪，但另一部分人認為，維持美國經濟成長需要更多的移民，而經濟是川普競選連任的主軸。

要求限制合法移民的「美國移民改革聯合會」表示，增加H-2B簽證違反了川普發誓保護美國工人的競選承諾，如果川普想連任，就要保證藍領就業快速增長，不允許企業僱用移民。