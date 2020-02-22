快訊

獨／日韓賞櫻團退8成！業者嘆史上最慘一年：可怕的在後面

12年前神預言2020全球肺炎危機 已故靈媒：10年後還有

聽新聞
test
0:00 / 0:00

H-2B季節工簽證 擬增4.5萬個

世界日報 / 編譯孫梁／綜合21日電
國安部將增加4萬5000個夏季H-2B簽證名額。圖／世界日報提供
國安部將增加4萬5000個夏季H-2B簽證名額。圖／世界日報提供

川普政府準備把今年夏天來美的H-2B外國季節工簽證增加4萬5000個，為川普總統上任以來最多。增加的季節工簽證將分兩批落實，首批2萬個現在已有名額，其餘部分要從6月1日開始申請；國土安全部下周將宣布新增的季節工簽證計畫。

對季節工簽證的需求往往超出每年的限額，園藝、漁業、森林、鄉村博覽會和度假勝地，都需靠H-2B簽證計畫來彌補低技能崗位的不足，包括川普的高爾夫球場和海湖莊園。

季節工簽證計畫允許美國企業每年最多聘用6萬6000名外國季節工，名額在夏季和冬季是平均分配，但夏季的需求往往最多。國會允許國安部擴大季節工簽證名額，每年最多可增加6萬4000個。

在川普政府的前兩年，國安部將季節工簽證名額提高了1萬5000個，每年為8萬1000個，去年增加3萬個，達9萬6000個。

新增的季節工簽證主要是發給先前已符合H-2B簽證標準的人，因為川普政府相信，他們在短期工作的合約完成後會離開美國。

國安部去年收到10萬個夏季H-2B簽證申請，為可發簽證數量的三倍。

依靠季節工簽證的產業在國會得到兩黨一致支持，189個兩黨議員上月致函國安部代部長沃爾夫，要求他把今年的H-2B簽證名額提高到13萬個。信中說：「如果不能立刻和有意義地放寬H-2B簽證的高限，季節工集中的產業將出現萎縮甚至停產，導致合約取消和違約，本土全職工人被裁。」

儘管季節工簽證得到重商的共和黨人和贊成移民的民主黨人的支持，但遭到工會和移民強硬派反對。川普政府內部對包括季節工在內的合法移民問題也存在分歧，部分人表示，如果不受外國工人競爭的影響，美國工人將可獲得提薪，但另一部分人認為，維持美國經濟成長需要更多的移民，而經濟是川普競選連任的主軸。

要求限制合法移民的「美國移民改革聯合會」表示，增加H-2B簽證違反了川普發誓保護美國工人的競選承諾，如果川普想連任，就要保證藍領就業快速增長，不允許企業僱用移民。

簽證 川普 移民

延伸閱讀

俄羅斯不只想幫川普 也想暗助民主黨桑德斯

俄羅斯不只想幫川普 也想暗助民主黨桑德斯

又傳莫斯科干預大選暗助連任 川普和俄羅斯否認

又傳莫斯科干預大選暗助連任 川普和俄羅斯否認

相關新聞

美總統初選正熱 彭博承諾不靠噤聲解決騷擾申訴

爭取美國民主黨總統候選人提名資格的彭博今天表示，他決定讓3名女性不受保密協議約束。原本在保密協議束縛下，這3名女性不得談...

H-2B季節工簽證 擬增4.5萬個

川普政府準備把今年夏天來美的H-2B外國季節工簽證增加4萬5000個，為川普總統上任以來最多。增加的季節工簽證將分兩批落實，首批2萬個現在已有名額，其餘部分要從6月1日開始申請；國土安全部下周將宣布新增的季節工簽證計畫。

楊安澤了…「楊幫」醞釀投抗議票

11日宣布退出2020總統大選的華裔企業家楊安澤，未公開為任何候選人背書，各方尋思，誰能獲得他的鐵粉「楊幫」支持；眼看22日就是內華達州初選之日，不少「楊幫」選民對未來何去何從，尚未做好打算。

美國華州開第一槍 禁瓶裝水業務

美國華盛頓州日前通過停發瓶裝水事業執照的法案，朝向美國第一個限制企業抽取、裝瓶及販售當地水源的州邁進。

冤獄25年 男子向紐約州求償1億

25年前被誤控謀殺並定罪的男子帕切克(Christian Pacheco)上周出獄後，對紐約州提控要求賠償1億元；42歲的帕切克表示，儘管另一男子16年前就承認作案，但他仍被關了10多年才獲釋。

淫魔何罪？陪審團搞不定 他笑著步出法院

好萊塢色魔溫斯坦(Harvey Weinstein)被控強暴案的陪審團21日表示，他們對一些最嚴重的罪名相持不下；但法官指示他們繼續努力。

俄羅斯不只想幫川普 也想暗助民主黨桑德斯

有望在今年美國總統選舉挑戰現任總統川普的民主黨籍聯邦參議員桑德斯，今天要求俄羅斯「離（美國選舉）遠一點」。桑德斯先前獲報...

美軍測試最新「水上無人艇」 網友：怎麼看都像在玩PS4

美國海軍重要但常被普遍忽視的任務之一就是「港口安全」，儘管在和平時期很少發生事件，但是回顧2000年時曾被恐怖份子襲擊驅逐艦科爾號，船上17名海軍遭炸死，仍然是相當危險，現在，海軍正在實驗使用最新的無人艇來保護碼頭邊的軍艦，避免遭受攻擊。

又傳莫斯科干預大選暗助連任 川普和俄羅斯否認

媒體披露美國情報官員上週在一項祕密簡報中告訴國會議員，俄羅斯正在干預美國2020年大選，暗助總統川普連任。川普和莫斯科當...

美國華盛頓州禁發瓶裝水取水執照

美國華盛頓州日前通過停發瓶裝水事業執照的法案，朝向美國第一個限制企業抽取、裝瓶及販售當地水源的州邁進。

誰任正式美國情報龍頭 川普透露口袋人選有4位

美國總統川普今天表示，對於誰來接任美國情報龍頭，他正在考慮4名人選，很快會拍板定案，不過其中一名可能人選已經表明無意接任

爭民主黨總統提名的彭博多有錢？富比20個川普

前紐約市長彭博（Mike Bloomberg）加入美國民主黨總統候選人提名之爭，他的財富再度受到各界放大檢視。究竟這位彭...

熱門新聞

去年全球近半5G手機 被「這國人」買走

愈陷愈深！蘋果開首槍發營收預警 美媒指嚴重依賴後果

IG照片會騙人！網紅PO「度假美照」自爆：都在IKEA拍的

鑽石公主號日乘客下船無隔離限制 婦人馬上約朋友上壽司店

強運女子中2次頭獎！曾中3000萬 10年後她又再中一次

12年前神預言2020全球肺炎危機 已故靈媒：10年後還有

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。