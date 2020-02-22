楊安澤了…「楊幫」醞釀投抗議票

11日宣布退出2020總統大選的華裔企業家楊安澤，未公開為任何候選人背書，各方尋思，誰能獲得他的鐵粉「楊幫」支持；眼看22日就是內華達州初選之日，不少「楊幫」選民對未來何去何從，尚未做好打算。

楊安澤2017年宣布參選，媒體頭條標題曾是「無名氏選總統」，但他一路過關斬將，支持率比眾多政壇老將還要高。支持楊安澤「每月千元紅利」全民基本收入(UBI)政見的選民戴著藍色「MATH」帽子，擁護他「讓美國更努力思考」。

楊安澤退選後承諾會全力支持民主黨候選人，但他的一些支持者對於這種「投給藍色就對了」的概念並不滿意，有些人甚至不急著放棄楊安澤。

最近幾天，推特出現了#StillVotingYang(#還是投給楊安澤)標籤，「楊幫」準備重新打造競選標誌，還熱烈討論舉辦「夏令營」為2024年楊安澤選總統預作規畫。

部分政治分析人士說，楊安澤的支持者與桑德斯選民重疊性最高，都是偏向年輕且政治立場獨立，但2016年曾投票給桑德斯的選民康珍(Jane Kang)說，「我仍然相信楊的遠見。」

康珍說，若有楊幫成員投給共和黨，她也不會怪他們，「我有點想讓他們投票給川普，因為對我來說，這是象徵性的表示『去你的』。」她怪罪民主黨人忽視她衷愛的唯一候選人。

「楊幫」成員埃拉斯(James Ellars)2016年投票支持川普，這回他不急著再投川普，但他也不知道這個秋天他會怎麼投。埃拉斯說，也許候選人可以透過表態接受UBI政見而勝選。但現在的他，寧願談自己看到「楊幫」如何在建構2020年以後的未來，他甚至準備參選加州蘋果谷議員。

目前已有三名楊幫成員投入地方選舉，希望未來向楊安澤請益。埃拉斯夢想著，楊幫也能建立起像桑德斯2016年敗選後仍不斷增長的支持力量。

埃拉斯說：「你會以為我們會傷心失落。但一切恰恰相反。」

佛羅里達州立大學教授德納·羅林格(Deana Rohlinger)研究政治參與，她說，這種勢頭是否持續，端視楊安澤如何保持自己的影響力。她說：「社群可以擁有持久力量，但楊安澤必須採取某種行動，不只延續他在社群中的地位，還得讓社群成長。」

目前擔任有線電視網(CNN)政治評論員的楊安澤告訴大西洋月刊(the Atlantic) ，他考慮再次參選，可能是總統或紐約市長。他也告訴媒體，願意接受副總統或內閣職位邀請；紐約時報報導說，他退選後接到了所有其他候選人的電話。

至於楊安澤在向支持者宣告壞消息的那一天，發布的推文是：「我們會回來的。」台下人群則是高喊：「 2024！」