快訊

獨／日韓賞櫻團退8成！業者嘆史上最慘一年：可怕的在後面

12年前神預言2020全球肺炎危機 已故靈媒：10年後還有

聽新聞
test
0:00 / 0:00

楊安澤了…「楊幫」醞釀投抗議票

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
州初選沒有楊安澤可選，楊幫人馬失落之際。圖／世界日報提供
州初選沒有楊安澤可選，楊幫人馬失落之際。圖／世界日報提供

11日宣布退出2020總統大選的華裔企業家楊安澤，未公開為任何候選人背書，各方尋思，誰能獲得他的鐵粉「楊幫」支持；眼看22日就是內華達州初選之日，不少「楊幫」選民對未來何去何從，尚未做好打算。

楊安澤2017年宣布參選，媒體頭條標題曾是「無名氏選總統」，但他一路過關斬將，支持率比眾多政壇老將還要高。支持楊安澤「每月千元紅利」全民基本收入(UBI)政見的選民戴著藍色「MATH」帽子，擁護他「讓美國更努力思考」。

楊安澤退選後承諾會全力支持民主黨候選人，但他的一些支持者對於這種「投給藍色就對了」的概念並不滿意，有些人甚至不急著放棄楊安澤。

最近幾天，推特出現了#StillVotingYang(#還是投給楊安澤)標籤，「楊幫」準備重新打造競選標誌，還熱烈討論舉辦「夏令營」為2024年楊安澤選總統預作規畫。

部分政治分析人士說，楊安澤的支持者與桑德斯選民重疊性最高，都是偏向年輕且政治立場獨立，但2016年曾投票給桑德斯的選民康珍(Jane Kang)說，「我仍然相信楊的遠見。」

康珍說，若有楊幫成員投給共和黨，她也不會怪他們，「我有點想讓他們投票給川普，因為對我來說，這是象徵性的表示『去你的』。」她怪罪民主黨人忽視她衷愛的唯一候選人。

「楊幫」成員埃拉斯(James Ellars)2016年投票支持川普，這回他不急著再投川普，但他也不知道這個秋天他會怎麼投。埃拉斯說，也許候選人可以透過表態接受UBI政見而勝選。但現在的他，寧願談自己看到「楊幫」如何在建構2020年以後的未來，他甚至準備參選加州蘋果谷議員。

目前已有三名楊幫成員投入地方選舉，希望未來向楊安澤請益。埃拉斯夢想著，楊幫也能建立起像桑德斯2016年敗選後仍不斷增長的支持力量。

埃拉斯說：「你會以為我們會傷心失落。但一切恰恰相反。」

佛羅里達州立大學教授德納·羅林格(Deana Rohlinger)研究政治參與，她說，這種勢頭是否持續，端視楊安澤如何保持自己的影響力。她說：「社群可以擁有持久力量，但楊安澤必須採取某種行動，不只延續他在社群中的地位，還得讓社群成長。」

目前擔任有線電視網(CNN)政治評論員的楊安澤告訴大西洋月刊(the Atlantic) ，他考慮再次參選，可能是總統或紐約市長。他也告訴媒體，願意接受副總統或內閣職位邀請；紐約時報報導說，他退選後接到了所有其他候選人的電話。

至於楊安澤在向支持者宣告壞消息的那一天，發布的推文是：「我們會回來的。」台下人群則是高喊：「 2024！」

桑德斯 投票 川普

延伸閱讀

俄羅斯不只想幫川普 也想暗助民主黨桑德斯

誰任正式美國情報龍頭 川普透露口袋人選有4位

楊安澤加盟CNN任政治評論員 19日晚亮相

楊安澤之妻公開遭性侵後 40女性MeToo 原告達70人

相關新聞

美總統初選正熱 彭博承諾不靠噤聲解決騷擾申訴

爭取美國民主黨總統候選人提名資格的彭博今天表示，他決定讓3名女性不受保密協議約束。原本在保密協議束縛下，這3名女性不得談...

H-2B季節工簽證 擬增4.5萬個

川普政府準備把今年夏天來美的H-2B外國季節工簽證增加4萬5000個，為川普總統上任以來最多。增加的季節工簽證將分兩批落實，首批2萬個現在已有名額，其餘部分要從6月1日開始申請；國土安全部下周將宣布新增的季節工簽證計畫。

楊安澤了…「楊幫」醞釀投抗議票

11日宣布退出2020總統大選的華裔企業家楊安澤，未公開為任何候選人背書，各方尋思，誰能獲得他的鐵粉「楊幫」支持；眼看22日就是內華達州初選之日，不少「楊幫」選民對未來何去何從，尚未做好打算。

美國華州開第一槍 禁瓶裝水業務

美國華盛頓州日前通過停發瓶裝水事業執照的法案，朝向美國第一個限制企業抽取、裝瓶及販售當地水源的州邁進。

冤獄25年 男子向紐約州求償1億

25年前被誤控謀殺並定罪的男子帕切克(Christian Pacheco)上周出獄後，對紐約州提控要求賠償1億元；42歲的帕切克表示，儘管另一男子16年前就承認作案，但他仍被關了10多年才獲釋。

淫魔何罪？陪審團搞不定 他笑著步出法院

好萊塢色魔溫斯坦(Harvey Weinstein)被控強暴案的陪審團21日表示，他們對一些最嚴重的罪名相持不下；但法官指示他們繼續努力。

俄羅斯不只想幫川普 也想暗助民主黨桑德斯

有望在今年美國總統選舉挑戰現任總統川普的民主黨籍聯邦參議員桑德斯，今天要求俄羅斯「離（美國選舉）遠一點」。桑德斯先前獲報...

美軍測試最新「水上無人艇」 網友：怎麼看都像在玩PS4

美國海軍重要但常被普遍忽視的任務之一就是「港口安全」，儘管在和平時期很少發生事件，但是回顧2000年時曾被恐怖份子襲擊驅逐艦科爾號，船上17名海軍遭炸死，仍然是相當危險，現在，海軍正在實驗使用最新的無人艇來保護碼頭邊的軍艦，避免遭受攻擊。

又傳莫斯科干預大選暗助連任 川普和俄羅斯否認

媒體披露美國情報官員上週在一項祕密簡報中告訴國會議員，俄羅斯正在干預美國2020年大選，暗助總統川普連任。川普和莫斯科當...

美國華盛頓州禁發瓶裝水取水執照

美國華盛頓州日前通過停發瓶裝水事業執照的法案，朝向美國第一個限制企業抽取、裝瓶及販售當地水源的州邁進。

誰任正式美國情報龍頭 川普透露口袋人選有4位

美國總統川普今天表示，對於誰來接任美國情報龍頭，他正在考慮4名人選，很快會拍板定案，不過其中一名可能人選已經表明無意接任

爭民主黨總統提名的彭博多有錢？富比20個川普

前紐約市長彭博（Mike Bloomberg）加入美國民主黨總統候選人提名之爭，他的財富再度受到各界放大檢視。究竟這位彭...

熱門新聞

去年全球近半5G手機 被「這國人」買走

愈陷愈深！蘋果開首槍發營收預警 美媒指嚴重依賴後果

IG照片會騙人！網紅PO「度假美照」自爆：都在IKEA拍的

鑽石公主號日乘客下船無隔離限制 婦人馬上約朋友上壽司店

強運女子中2次頭獎！曾中3000萬 10年後她又再中一次

12年前神預言2020全球肺炎危機 已故靈媒：10年後還有

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。