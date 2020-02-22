快訊

「天橋上的魔術師」重現中華商場 3張老照片神還原！

冤獄25年 男子向紐約州求償1億

世界日報 / 編譯孫梁／綜合21日電
被錯誤定罪謀殺的男子出獄，提控求償1億元。圖／世界日報提供
被錯誤定罪謀殺的男子出獄，提控求償1億元。圖／世界日報提供

25年前被誤控謀殺並定罪的男子帕切克(Christian Pacheco)上周出獄後，對紐約州提控要求賠償1億元；42歲的帕切克表示，儘管另一男子16年前就承認作案，但他仍被關了10多年才獲釋。

帕切克曾是一個拉丁幫派的成員，他說1995年他在紐約市一家酒吧時，一名男子被人割喉喪命。在酒吧保鏢的作證下，帕切克1996年被定罪謀殺，但他堅稱他沒有殺人。兩年後，另一個幫派承認，割喉是他們與人火併的結果，動刀的人是加西亞

加西亞最終在一次聯邦調查行動中被捕，2004年被定罪謀殺。他2005年向聯邦檢方承認，說帕切克沒有參與那起謀殺，但帕切克過了15年才被釋放。

在被問到對另外有人承認謀殺作何感想，帕切克說，他相信自己到了該回家的時候，只是時間早晚而已。

刑事辯護律師表示，錯誤定罪謀殺的案子很難被推翻，是因為體制的問題。一個檢察官是否會質疑同行的辦案令人質疑，他們都是一個團隊，如果遇到原案被推翻，會想還是讓過去的事情過去為好。

對帕切克的謀殺指控和定罪上周被撤銷後，他在被關近25年後終於首次走出監獄，成為自由人。在被問到重新成為自由人後有何感受，帕切克說，他一直相信遲早會自由，並為自己被證明無辜而感到舒心。

但紐約市布碌崙(布魯克林)地區檢察官表示，帕切克並非完全無辜，因為他確實捅了受害人一刀，但檢方承認是加西亞捅了致命的一刀。與此同時，涉嫌此案的另外兩個被告也被洗清了罪名。

紐約 西亞 幫派

延伸閱讀

賴索托總理被控殺妻 以健檢為由未出庭

尼加拉瓜反對黨領袖遭槍殺 遺孀指向政治謀殺

MH370機長自殺式謀殺 馬來西亞前官員：空穴來風

馬航失蹤 澳洲前總理：疑機長自殺式謀殺行為

相關新聞

冤獄25年 男子向紐約州求償1億

25年前被誤控謀殺並定罪的男子帕切克(Christian Pacheco)上周出獄後，對紐約州提控要求賠償1億元；42歲的帕切克表示，儘管另一男子16年前就承認作案，但他仍被關了10多年才獲釋。

淫魔何罪？陪審團搞不定 他笑著步出法院

好萊塢色魔溫斯坦(Harvey Weinstein)被控強暴案的陪審團21日表示，他們對一些最嚴重的罪名相持不下；但法官指示他們繼續努力。

俄羅斯不只想幫川普 也想暗助民主黨桑德斯

有望在今年美國總統選舉挑戰現任總統川普的民主黨籍聯邦參議員桑德斯，今天要求俄羅斯「離（美國選舉）遠一點」。桑德斯先前獲報...

美軍測試最新「水上無人艇」 網友：怎麼看都像在玩PS4

美國海軍重要但常被普遍忽視的任務之一就是「港口安全」，儘管在和平時期很少發生事件，但是回顧2000年時曾被恐怖份子襲擊驅逐艦科爾號，船上17名海軍遭炸死，仍然是相當危險，現在，海軍正在實驗使用最新的無人艇來保護碼頭邊的軍艦，避免遭受攻擊。

又傳莫斯科干預大選暗助連任 川普和俄羅斯否認

媒體披露美國情報官員上週在一項祕密簡報中告訴國會議員，俄羅斯正在干預美國2020年大選，暗助總統川普連任。川普和莫斯科當...

美國華盛頓州禁發瓶裝水取水執照

美國華盛頓州日前通過停發瓶裝水事業執照的法案，朝向美國第一個限制企業抽取、裝瓶及販售當地水源的州邁進。

誰任正式美國情報龍頭 川普透露口袋人選有4位

美國總統川普今天表示，對於誰來接任美國情報龍頭，他正在考慮4名人選，很快會拍板定案，不過其中一名可能人選已經表明無意接任

爭民主黨總統提名的彭博多有錢？富比20個川普

前紐約市長彭博（Mike Bloomberg）加入美國民主黨總統候選人提名之爭，他的財富再度受到各界放大檢視。究竟這位彭...

和川普不同調 白宮官員：美需要更多移民

川普政府執政以來加強移民執法和取締無證移民，但白宮代理幕僚長穆瓦尼19日晚在英國的一個私人場合表示，美國經濟在持續增長，若要維持這個勢頭，亟需更多移民；這個論點明顯和川普不同調。

攻擊美甲店亞裔 前女賽車手出獄後溺斃

先前曾因對方不說英語而攻擊亞裔指甲店員工的全美房車改裝賽(NASCAR)前賽車手坎妲絲‧穆西尼(Candace Muzny)日前被發現陳屍在家中；在經過調查和驗屍後，法醫當局20日表示死因為意外溺斃。

負責總統通訊安全機構也被駭 20萬人受影響

負責川普總統通訊安全的國防資訊系統局(DISA)，被爆出去年5月至7月間有社會安全碼等個資遭駭。事情在當局寄給外洩受害者的信件遭曝光後浮上檯面，預估約20萬人受到影響。

米高梅酒店千萬賓客個資遇駭 受害者包括政商名流

拉斯維加斯知名大型連鎖賭場飯店「米高梅國際酒店集團」(MGM Resorts International)19日坦承去年夏季遭駭，雖然MGM未說明有多少人受影響，但監控資安的業者認為至少有1060萬人的個資外洩；受害者包括政商名流、科技界執行長等。

熱門新聞

去年全球近半5G手機 被「這國人」買走

愈陷愈深！蘋果開首槍發營收預警 美媒指嚴重依賴後果

IG照片會騙人！網紅PO「度假美照」自爆：都在IKEA拍的

鑽石公主號日乘客下船無隔離限制 婦人馬上約朋友上壽司店

新冠疫情燒出市場怪現象 投資人宜提高警覺

強運女子中2次頭獎！曾中3000萬 10年後她又再中一次

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。