冤獄25年 男子向紐約州求償1億

25年前被誤控謀殺並定罪的男子帕切克(Christian Pacheco)上周出獄後，對紐約州提控要求賠償1億元；42歲的帕切克表示，儘管另一男子16年前就承認作案，但他仍被關了10多年才獲釋。

帕切克曾是一個拉丁幫派的成員，他說1995年他在紐約市一家酒吧時，一名男子被人割喉喪命。在酒吧保鏢的作證下，帕切克1996年被定罪謀殺，但他堅稱他沒有殺人。兩年後，另一個幫派承認，割喉是他們與人火併的結果，動刀的人是加西亞。

加西亞最終在一次聯邦調查行動中被捕，2004年被定罪謀殺。他2005年向聯邦檢方承認，說帕切克沒有參與那起謀殺，但帕切克過了15年才被釋放。

在被問到對另外有人承認謀殺作何感想，帕切克說，他相信自己到了該回家的時候，只是時間早晚而已。

刑事辯護律師表示，錯誤定罪謀殺的案子很難被推翻，是因為體制的問題。一個檢察官是否會質疑同行的辦案令人質疑，他們都是一個團隊，如果遇到原案被推翻，會想還是讓過去的事情過去為好。

對帕切克的謀殺指控和定罪上周被撤銷後，他在被關近25年後終於首次走出監獄，成為自由人。在被問到重新成為自由人後有何感受，帕切克說，他一直相信遲早會自由，並為自己被證明無辜而感到舒心。

但紐約市布碌崙(布魯克林)地區檢察官表示，帕切克並非完全無辜，因為他確實捅了受害人一刀，但檢方承認是加西亞捅了致命的一刀。與此同時，涉嫌此案的另外兩個被告也被洗清了罪名。