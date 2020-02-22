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淫魔何罪？陪審團搞不定 他笑著步出法院

世界日報 / 編譯黃秀媛／綜合21日電
溫斯坦一直堅持他的任何性活動都是兩廂情願。圖／世界日報提供
溫斯坦一直堅持他的任何性活動都是兩廂情願。圖／世界日報提供

好萊塢色魔溫斯坦(Harvey Weinstein)被控強暴案的陪審團21日表示，他們對一些最嚴重的罪名相持不下；但法官指示他們繼續努力。

陪審團研議四天後向法官提出字條，詢問他們能否對一款或兩款掠奪性性攻擊罪名宣告流審，同時對其他罪名達成一致裁決。

溫斯坦的律師表示他們願意接受部分裁決，可是檢方拒絕，因此主審法官柏克(James Burke)拒絕所請，指示陪審團繼續討論。

柏克告訴由七男五女組成的陪審團說：「切記你們正處於關鍵階段，你們是在進行研議，而且沒有受到隔離。」

陪審團21日先聽取被告律師盤問女星安娜貝拉‧賽歐拉 (Annabella Sciorra)，以及檢方對她後續問話的謄本。過了大約90分鐘，他們通知法官他們已經聽夠了，並恢復審議。

陪審團特別注重溫斯坦面對的掠奪性性攻擊罪名的關鍵層面：賽歐拉宣稱溫斯坦1990年代中期強暴她，並強行對她口交。這種罪名最高得判處無期徒刑。

檢方根據三名女性的指控，對67歲的溫斯坦控以五款罪名。除了賽歐拉之外，一名女星宣稱2013年3月遭到溫斯坦強暴，另一名製片助理宣稱溫斯坦2006年3月強迫她口交。

要判定溫斯坦觸犯掠奪性性攻擊罪，陪審員必須同意兩點：溫斯坦以某種方式性攻擊賽歐拉，並觸犯他被控的其他罪行中的一種。檢方必須顯示被告以前曾有強暴或其他性罪行，而且沒有法律追溯期的限制禁止賽歐拉的指控受到單獨考慮。

溫斯坦一直堅持他的任何性活動都是兩廂情願。溫斯坦笑容滿面地離開法院。

好萊塢

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