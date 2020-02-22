美軍測試最新「水上無人艇」 網友：怎麼看都像在玩PS4

美國海軍重要但常被普遍忽視的任務之一就是「港口安全」，儘管在和平時期很少發生事件，但是回顧2000年時曾被恐怖份子襲擊驅逐艦科爾號，船上17名海軍遭炸死，仍然是相當危險，現在，海軍正在實驗使用最新的無人艇來保護碼頭邊的軍艦，避免遭受攻擊。

據《大眾機械》網報導，2000年10月12日，美國海軍科爾號在拖船牽引下進入葉門南部亞丁港補充燃料，兩名恐怖份子乘坐一艘裝載烈性炸藥的小艇，靠近這艘飛彈驅逐艦並引爆炸藥。科爾號被炸出一個大洞，艦身嚴重受損。船上17名海軍死亡，39人受傷，科爾直到2002年4月19日才完成修復，啟程返回母港歸隊，修理費用需要2億美元。

2000年，美國海軍科爾號遭恐怖份子炸藥襲擊，共造成17名船員身亡。 圖／popularmechanics

自從科爾號被襲擊後，海軍對港口安全變得更加認真，於是目前正在測試無人艇，他是一種無人值守的自動哨兵，可以保護更大的船隻遭闖入者襲擊，他能在大海中停留20小時甚至更長的時間，並且能夠遠程操控或是自主操作，上頭配有攝影機、擴音喇叭、和遠程控制的口徑機槍，雖然無人艇有自主執行任務的能力，但只有遠程人員監視情況才能發射武器。

無人艇哨兵概念在上週模擬入侵者襲擊，操作員進行遠程控制，透過喇叭命令他離開，並且模擬開火使該船失能，將來大多數美國海軍護衛艦，可能會和無人艇交換硬件來執行不同的任務，無人艇不僅可以避免船員受傷，也能在天氣惡劣的情況下出任務。

美國網友看了影片大讚專業，「控制器很像在玩PS4」、「很棒的新設備」，也有退休海軍慨歎「好想回去服役試試啊！」