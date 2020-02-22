美國華盛頓州禁發瓶裝水取水執照

美國華盛頓州日前通過停發瓶裝水事業執照的法案，朝向美國第一個限制企業抽取、裝瓶及販售當地水源的州邁進。

英國衛報報導，華盛頓州參議院18日通過法案，禁止發行新的許可給瓶裝水業務公司。SB 6278法案規定，「任何商業製造瓶裝水將會破壞公共福利及公共利益」，法案追溯至2019年1月1日之後核發的執照。

水資源保育人士為此舉歡呼，宣稱這是一個打擊珍貴公共財產私有化的突破性時刻。

美國食物與水行動組織（Food & Water Action）公共水資源執行葛蘭特（Mary Grant）在聲明中表示，「華盛頓州正開創性的為解決方案鋪路。這項法案將會禁止濫用水資源中最糟糕項目之一，那就是抽取當地水源裝瓶並且運送到國內各處」。

以銷量來說，瓶裝水是美國最受歡迎的瓶裝飲料。

不過，在瓶裝水的水源地，該行業卻沒有獲得認可。華盛頓州劉易斯郡（Lewis）的居民與水晶噴泉公司（Crystal Geyser）工廠已抗爭一段時間，該廠一分鐘可以裝瓶400加侖的水。

砷（Arsenic）是自然存在於加州許多土壤的有毒重金屬，常進入人類取用的地下水。環境衛生中心和消費者報導2019年的報告指出，有些瓶裝水品牌的砷含量較高。

美國其他州也正在尋求限制商業瓶裝水事業或對其課稅。緬因州、密西根州議會已提出相關法案；奧勒岡州及蒙大拿州也有地方議會通過類似法規。