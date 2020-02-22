快訊

直播／公主號19旅客檢疫結果 疫情指揮中心最新防疫說明

日韓新冠肺炎疫情僅次中港澳 旅遊疫情升高至第二級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國華盛頓州禁發瓶裝水取水執照

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
美國洛杉磯一處超市貨架上展售各式瓶裝水。路透
美國洛杉磯一處超市貨架上展售各式瓶裝水。路透

美國華盛頓州日前通過停發瓶裝水事業執照的法案，朝向美國第一個限制企業抽取、裝瓶及販售當地水源的州邁進。

英國衛報報導，華盛頓州參議院18日通過法案，禁止發行新的許可給瓶裝水業務公司。SB 6278法案規定，「任何商業製造瓶裝水將會破壞公共福利及公共利益」，法案追溯至2019年1月1日之後核發的執照。

水資源保育人士為此舉歡呼，宣稱這是一個打擊珍貴公共財產私有化的突破性時刻。

美國食物與水行動組織（Food & Water Action）公共水資源執行葛蘭特（Mary Grant）在聲明中表示，「華盛頓州正開創性的為解決方案鋪路。這項法案將會禁止濫用水資源中最糟糕項目之一，那就是抽取當地水源裝瓶並且運送到國內各處」。

以銷量來說，瓶裝水是美國最受歡迎的瓶裝飲料。

不過，在瓶裝水的水源地，該行業卻沒有獲得認可。華盛頓州劉易斯郡（Lewis）的居民與水晶噴泉公司（Crystal Geyser）工廠已抗爭一段時間，該廠一分鐘可以裝瓶400加侖的水。

砷（Arsenic）是自然存在於加州許多土壤的有毒重金屬，常進入人類取用的地下水。環境衛生中心和消費者報導2019年的報告指出，有些瓶裝水品牌的砷含量較高。

美國其他州也正在尋求限制商業瓶裝水事業或對其課稅。緬因州、密西根州議會已提出相關法案；奧勒岡州及蒙大拿州也有地方議會通過類似法規。

華盛頓 水資源

延伸閱讀

美國務院拉警報：避免在亞洲搭郵輪旅遊

誰任正式美國情報龍頭 川普透露口袋人選有4位

新冠肺炎攪局 華爾街樂觀氣氛逐漸消散

免觀光業收單費…美國運通評估是否跟進

相關新聞

誰任正式美國情報龍頭 川普透露口袋人選有4位

美國總統川普今天表示，對於誰來接任美國情報龍頭，他正在考慮4名人選，很快會拍板定案，不過其中一名可能人選已經表明無意接任

美國華盛頓州禁發瓶裝水取水執照

美國華盛頓州日前通過停發瓶裝水事業執照的法案，朝向美國第一個限制企業抽取、裝瓶及販售當地水源的州邁進。

爭民主黨總統提名的彭博多有錢？富比20個川普

前紐約市長彭博（Mike Bloomberg）加入美國民主黨總統候選人提名之爭，他的財富再度受到各界放大檢視。究竟這位彭...

和川普不同調 白宮官員：美需要更多移民

川普政府執政以來加強移民執法和取締無證移民，但白宮代理幕僚長穆瓦尼19日晚在英國的一個私人場合表示，美國經濟在持續增長，若要維持這個勢頭，亟需更多移民；這個論點明顯和川普不同調。

攻擊美甲店亞裔 前女賽車手出獄後溺斃

先前曾因對方不說英語而攻擊亞裔指甲店員工的全美房車改裝賽(NASCAR)前賽車手坎妲絲‧穆西尼(Candace Muzny)日前被發現陳屍在家中；在經過調查和驗屍後，法醫當局20日表示死因為意外溺斃。

負責總統通訊安全機構也被駭 20萬人受影響

負責川普總統通訊安全的國防資訊系統局(DISA)，被爆出去年5月至7月間有社會安全碼等個資遭駭。事情在當局寄給外洩受害者的信件遭曝光後浮上檯面，預估約20萬人受到影響。

米高梅酒店千萬賓客個資遇駭 受害者包括政商名流

拉斯維加斯知名大型連鎖賭場飯店「米高梅國際酒店集團」(MGM Resorts International)19日坦承去年夏季遭駭，雖然MGM未說明有多少人受影響，但監控資安的業者認為至少有1060萬人的個資外洩；受害者包括政商名流、科技界執行長等。

川普新政策 4國移民禁令生效 社區恐慌

川普總統上月宣布，將停止緬甸、奈及利亞、吉爾吉斯和厄立特里亞的親屬移民，並對蘇丹和坦尚尼亞的移民加以限制，因為上述國家不能滿足最低的安全標準。這項新政策定21日生效，但已在移民社區引起混亂、恐慌和悲憤。

激烈交鋒 彭博被圍剿華倫砲火猛 桑老金剛身

編譯黃秀媛／綜合20日電

火爆辯論會 電視+網路收視人數突破3350萬

編譯林育正／綜合20日電

共和黨四年前翻版？抗當權派 桑德斯靠基本盤竄起

記者顏伶如／綜合報導

民主黨初選大變身！賭城之夜 以禮相待變火爆衝突

記者胡玉立／綜合報導

熱門新聞

川普不滿《寄生上流》奪奧斯卡 發行公司諷：看不懂字幕

陸客不來銷售大跌 白色戀人將停產近一個月

去年全球近半5G手機 被「這國人」買走

愈陷愈深！蘋果開首槍發營收預警 美媒指嚴重依賴後果

新冠疫情燒出市場怪現象 投資人宜提高警覺

攻擊美甲店亞裔 前女賽車手出獄後溺斃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。