印度下周大張旗鼓迎川普 但貿易協議仍卡關

美國官員表示，總統川普24日開始訪問印度，期間會受到相較於近年來訪外國領袖最大規模公眾歡迎，這可能有助於掩蓋兩國不斷增長的貿易摩擦。

路透報導，印度和美國儘管是緊密的政治及安全伙伴，卻互相徵收報復性關稅。他們在過去一個月進行密集談判，以達成小型貿易協議，但官員表示協議依舊難成。美印雙方一直爭論美國家禽類和奶類商品進入印度市場的要求、印度嚴格控制醫療裝置價格像是支架的議題，及印度嚴格的當地數據存取規定，而美國企業對此表示這會提高他們的營運成本。

印度總理莫迪政府已尋求恢復川普去年取消的貿易優惠待遇，及藥品和農產品大舉進入美國市場的機會。最重要的是，印度政府說美國不該將印度和中國大陸相提並論，中國大陸的經濟規模是印度的5倍。

預計會有成千上萬人聚集在莫迪的政治發跡地古吉拉特邦大城阿默達巴德，以巡迴演出迎接川普，這場演出導致可容納超過10萬人的板球體育館舉行集會。印度外交次長席林格拉表示：「川普和美方代表自24日抵達印度機場的那一刻，會受到印度聞名的好客態度和多樣化團結理念款待。」他也說，將有成千上萬民眾和藝術家展示來自各邦的表演藝術。

川普助理表示，川普將在夫人梅蘭妮亞的陪同下進行2天的訪印之旅，他自訪休士頓以來，一直被去印度的想法吸引。

美國智庫戰略與國際研究中心印度專家羅素告訴記者，如果美印雙方沒有更廣泛的協議，他們仍可能宣布一些具體的貿易措施。「印度可能會將一系列較溫和的計畫擺上談判桌，我認為它們不會嚴重損害莫迪政府的國內基礎。」

羅素表示，這些計畫可能包括減少川普常提及的哈雷機車進口關稅。美印兩國也預期會宣布，印度將從美國國防部武器製造商洛克希德馬丁公司購買24架海鷹直升機，估計總價26億美元（約台幣780億元），及6架阿帕契攻擊直升機。

川普政府資深官員表示，川普和莫迪預計會討論包括貿易、5G電信技術、反恐、能源安全、宗教自由、法治和印太地區的重要性。