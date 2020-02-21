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爭民主黨總統提名的彭博多有錢？富比20個川普

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
前紐約市長彭博加入民主黨總統候選人提名之爭，他的財富再度受到各界放大檢視。 美聯社
前紐約市長彭博加入民主黨總統候選人提名之爭，他的財富再度受到各界放大檢視。 美聯社

前紐約市長彭博（Mike Bloomberg）加入美國民主黨總統候選人提名之爭，他的財富再度受到各界放大檢視。究竟這位彭博資訊（Bloomberg L.P.）媒體王國的創辦人有多富有？

財經新聞網站MarketWatch報導，即使彭博這次角逐民主黨候選人提名落敗，他仍有大疊大疊鈔票堆起的一座錢山可依靠。

究竟彭博的財力有多雄厚？據估計，他的財力相當於「20個川普的總和」，或「美國歷任總統身家淨值總和的14倍多」，或福斯公司（Fox Corp.）市值的三倍。

Mother Jones網站為此特別製作一支影片，以動畫形式呈現彭博財富與眾人的比較，這支影片近日來在推特上瘋傳。

該網站報導，彭博名下擁有628億美元的財富，淨值「遠高於」其他民主黨籍總統候選人淨值統統加起來的總和。與彭博的財力相比，富豪避險基金經理人史迪爾（Tom Steyer）淨值16億美元有如小巫見大巫。

Mother Jones的報導指出，單憑彭博一人的財力，就足以支應美國國家航空暨太空總署（NASA）再度把太空人送上月球的計畫，剩餘的錢還足夠買下福斯新聞台（Fox News），或至少可收購福斯公司所有發行在外的股票。

話雖如此，金錢未必萬能，再多的錢不見得能協助彭博贏得民主黨提名，從他19日晚間在拉斯維加斯民主黨初選辯論會上的表現招致褒貶參半的評價，即可見一斑。

獨立政策研究公司Beacon Policy Advisors的分析報告指出，彭博在辯論會上頭一小時慘遭其他候選人「攔檢盤查」（意指彭博在市長任內鼓勵員警「攔截盤查」路人，但非洲裔與拉丁裔被攔檢比率特別高，引來歧視少數族裔的批評）。

不過，報告也指出，彭博「鉅額的競選經費和造勢，可能抵銷那場辯論會產生的壞印象和負面新聞」。

民主黨 福斯 太空人

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