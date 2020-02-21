快訊

再增48例確診！南韓染新冠肺炎人數達204人

5G頻譜位置結標！中華電信20.8億元搶下「黃金魚肚」

和川普不同調 白宮官員：美需要更多移民

世界日報 / 編譯孫梁／綜合20日電

川普政府執政以來加強移民執法和取締無證移民，但白宮代理幕僚長穆瓦尼19日晚在英國的一個私人場合表示，美國經濟在持續增長，若要維持這個勢頭，亟需更多移民；這個論點明顯和川普不同調。

穆瓦尼說：「我們迫切需要更多移民，美國的人手短缺，不能為過去四年的經濟增長增添動力。我們需要更多的移民。」但穆瓦尼表示，川普總統希望，美國需要的移民是以合法途徑來美。

穆瓦尼的言論似乎與多個白宮幕僚的表態不一致，尤其是強烈主張限制合法與非法移民的白宮政策顧問米勒(Stephen Miller)；米勒提出一系列限制移民的政策，認為新移民壓低了美國藍領工人的薪資，而藍領工人是2016年投票支持川普的基本盤。

但穆瓦尼的言論符合共和黨的傳統觀點，共和黨人一直認為移民是經濟的主要引擎。穆瓦尼在牛津大學辯論社對出席活動的數百位來賓表示，雖然川普以反移民著稱，但他的政府仍希望有更多外國工人。

穆瓦尼稱讚加拿大和澳洲的移民制度，表示川普政府希望美國也能採納，「美國對兩國的移民體系非常感興趣」。

白宮高級顧問和第一女婿庫許納提出的移民計畫也主張增加高科技移民，減少親屬移民，但他的計畫在國會受阻。

但移民強硬派要求限制所有移民，包括合法移民在內，認為移民加劇了美國工人薪資的競爭，並得到米勒和白宮前顧問巴農的支持，他們表示，鐵鏽帶傳統工業區的選民對工作流失和薪資停滯不滿，他們的支持是川普2016年當選的關鍵。但川普在移民問題上的態度常有變化，他有時宣稱要限制合法移民，有時表示要增加。

主張限制移民的移民研究中心人員克里科連表示，如果每個孟加拉人都來美國，經濟會增大，但美國人的經濟條件不會更好。

川普就任以來國務院發放的移民簽證減少了17%，但川普移民政策的支持者仍表示，美國每年給100多萬移民發綠卡，比任何國家都多。

新移民 川普

延伸閱讀

川普親信史東 成特赦候選人？

川普砲轟「寄生上流」批奧斯卡吹捧外國片 發行商反嗆

川普不滿《寄生上流》奪奧斯卡 發行公司諷：看不懂字幕

川普揶揄寄生上流奪奧斯卡 籲讓好萊塢經典回歸

相關新聞

攻擊美甲店亞裔 前女賽車手出獄後溺斃

先前曾因對方不說英語而攻擊亞裔指甲店員工的全美房車改裝賽(NASCAR)前賽車手坎妲絲‧穆西尼(Candace Muzny)日前被發現陳屍在家中；在經過調查和驗屍後，法醫當局20日表示死因為意外溺斃。

一年前支持率還是0，初選第一戰卻擊敗所有民主黨大咖！這位公開出櫃市長，能拉下川普？

民主黨總統參選人皮特（Pete Buttigieg）在初選首戰一戰成名，擊敗眾多大咖對手，拿下勝利。

和川普不同調 白宮官員：美需要更多移民

川普政府執政以來加強移民執法和取締無證移民，但白宮代理幕僚長穆瓦尼19日晚在英國的一個私人場合表示，美國經濟在持續增長，若要維持這個勢頭，亟需更多移民；這個論點明顯和川普不同調。

負責總統通訊安全機構也被駭 20萬人受影響

負責川普總統通訊安全的國防資訊系統局(DISA)，被爆出去年5月至7月間有社會安全碼等個資遭駭。事情在當局寄給外洩受害者的信件遭曝光後浮上檯面，預估約20萬人受到影響。

米高梅酒店千萬賓客個資遇駭 受害者包括政商名流

拉斯維加斯知名大型連鎖賭場飯店「米高梅國際酒店集團」(MGM Resorts International)19日坦承去年夏季遭駭，雖然MGM未說明有多少人受影響，但監控資安的業者認為至少有1060萬人的個資外洩；受害者包括政商名流、科技界執行長等。

川普新政策 4國移民禁令生效 社區恐慌

川普總統上月宣布，將停止緬甸、奈及利亞、吉爾吉斯和厄立特里亞的親屬移民，並對蘇丹和坦尚尼亞的移民加以限制，因為上述國家不能滿足最低的安全標準。這項新政策定21日生效，但已在移民社區引起混亂、恐慌和悲憤。

激烈交鋒 彭博被圍剿華倫砲火猛 桑老金剛身

編譯黃秀媛／綜合20日電

火爆辯論會 電視+網路收視人數突破3350萬

編譯林育正／綜合20日電

共和黨四年前翻版？抗當權派 桑德斯靠基本盤竄起

記者顏伶如／綜合報導

民主黨初選大變身！賭城之夜 以禮相待變火爆衝突

記者胡玉立／綜合報導

初選辯論「恐怖之夜」 彭博是最大輸家

編譯黃秀媛／綜合20日電

川普親信史東 成特赦候選人？

美國總統川普針對具有高度政治敏感的司法案件頻頻公開批判，近來讓美國司法部官員如坐針氈；身為川普親信的前任川普競選顧問史東（Roger Stone），遭控對國會「通俄案」調查人員說謊等七項罪名全數定罪之後，20日被判刑40個月，如此結果讓司法部官員鬆了一口氣，因為刑期符合期望，並沒有出現意外，也等於還了部長巴維理一個公道。

熱門新聞

陸客不來銷售大跌 白色戀人將停產近一個月

川普不滿《寄生上流》奪奧斯卡 發行公司諷：看不懂字幕

影／手術室內響琴音 病人邊動開顱手術邊拉小提琴

彭博學川普搞網軍 每周上班20至30小時月領7萬5

日公務員退休年齡 緩延至65歲

歐元日圓貶勢 還沒結束

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。