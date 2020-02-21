和川普不同調 白宮官員：美需要更多移民

川普政府執政以來加強移民執法和取締無證移民，但白宮代理幕僚長穆瓦尼19日晚在英國的一個私人場合表示，美國經濟在持續增長，若要維持這個勢頭，亟需更多移民；這個論點明顯和川普不同調。

穆瓦尼說：「我們迫切需要更多移民，美國的人手短缺，不能為過去四年的經濟增長增添動力。我們需要更多的移民。」但穆瓦尼表示，川普總統希望，美國需要的移民是以合法途徑來美。

穆瓦尼的言論似乎與多個白宮幕僚的表態不一致，尤其是強烈主張限制合法與非法移民的白宮政策顧問米勒(Stephen Miller)；米勒提出一系列限制移民的政策，認為新移民壓低了美國藍領工人的薪資，而藍領工人是2016年投票支持川普的基本盤。

但穆瓦尼的言論符合共和黨的傳統觀點，共和黨人一直認為移民是經濟的主要引擎。穆瓦尼在牛津大學辯論社對出席活動的數百位來賓表示，雖然川普以反移民著稱，但他的政府仍希望有更多外國工人。

穆瓦尼稱讚加拿大和澳洲的移民制度，表示川普政府希望美國也能採納，「美國對兩國的移民體系非常感興趣」。

白宮高級顧問和第一女婿庫許納提出的移民計畫也主張增加高科技移民，減少親屬移民，但他的計畫在國會受阻。

但移民強硬派要求限制所有移民，包括合法移民在內，認為移民加劇了美國工人薪資的競爭，並得到米勒和白宮前顧問巴農的支持，他們表示，鐵鏽帶傳統工業區的選民對工作流失和薪資停滯不滿，他們的支持是川普2016年當選的關鍵。但川普在移民問題上的態度常有變化，他有時宣稱要限制合法移民，有時表示要增加。

主張限制移民的移民研究中心人員克里科連表示，如果每個孟加拉人都來美國，經濟會增大，但美國人的經濟條件不會更好。

川普就任以來國務院發放的移民簽證減少了17%，但川普移民政策的支持者仍表示，美國每年給100多萬移民發綠卡，比任何國家都多。