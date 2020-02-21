攻擊美甲店亞裔 前女賽車手出獄後溺斃

先前曾因對方不說英語而攻擊亞裔指甲店員工的全美房車改裝賽(NASCAR)前賽車手坎妲絲‧穆西尼(Candace Muzny)日前被發現陳屍在家中；在經過調查和驗屍後，法醫當局20日表示死因為意外溺斃。

43歲的穆西尼居曾參加2011年和2012年的全美房車改裝賽；今年1月因為攻擊不說英語的亞裔指甲店員工，警方以攜帶攻擊性武器和毆打警察等罪名遭到逮捕，本月14日才剛被釋放，未料17日在奧克拉荷市家中意外溺斃。

警方表示，穆西尼在1月12日到奧克拉荷市的一家指甲店做腳趾甲美容，當時指甲店員工之間使用越南話交談，穆西尼突然勃然大怒地喝斥，接著往其中一名店員臉上打一巴掌。

另一名員工見狀隨即準備報警，穆西尼卻拿出一把小刀，接著朝報警的員工臉上揮拳；警察趕到現場後準備將穆西尼逮捕並送往拘留所，但過程中穆西尼卻不斷攻擊警察。

據警方報告指出，穆西尼用小刀刺向其中一位員警的耳後，導致警察身上留下傷疤；穆西尼的狗也在過程中不斷攻擊警方，咬著員警的腿不放。

日後穆西尼接受訪問時，仍大言不慚的替自己的行為辯駁：「我沒有種族歧視，我有來自各種族的朋友」。

穆西尼義正嚴詞的說自己明明就是使用美金付費，但指甲店員工卻一直說越南話，所以她才不斷要求指甲店員工不要說越南話，但員工都不予理會她便出手攻擊；穆西尼甚至挖苦地說自己沒有使用全力，只不過是用反手攻擊她們而已。

穆西尼的屍體被發現時，警方曾一度懷疑死因不單純，將該案列為「可疑」；但20日出爐的驗屍報告顯示，穆西尼是意外溺水死亡，除此之外警方並沒有釋出更多訊息。