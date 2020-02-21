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攻擊美甲店亞裔 前女賽車手出獄後溺斃

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合20日電
曾因對方不說英語而攻擊亞裔美甲店員工的前賽車手被發現陳屍家中。 取自臉書
曾因對方不說英語而攻擊亞裔美甲店員工的前賽車手被發現陳屍家中。 取自臉書

先前曾因對方不說英語而攻擊亞裔指甲店員工的全美房車改裝賽(NASCAR)前賽車手坎妲絲‧穆西尼(Candace Muzny)日前被發現陳屍在家中；在經過調查和驗屍後，法醫當局20日表示死因為意外溺斃。

43歲的穆西尼居曾參加2011年和2012年的全美房車改裝賽；今年1月因為攻擊不說英語的亞裔指甲店員工，警方以攜帶攻擊性武器和毆打警察等罪名遭到逮捕，本月14日才剛被釋放，未料17日在奧克拉荷市家中意外溺斃。

警方表示，穆西尼在1月12日到奧克拉荷市的一家指甲店做腳趾甲美容，當時指甲店員工之間使用越南話交談，穆西尼突然勃然大怒地喝斥，接著往其中一名店員臉上打一巴掌。

另一名員工見狀隨即準備報警，穆西尼卻拿出一把小刀，接著朝報警的員工臉上揮拳；警察趕到現場後準備將穆西尼逮捕並送往拘留所，但過程中穆西尼卻不斷攻擊警察。

據警方報告指出，穆西尼用小刀刺向其中一位員警的耳後，導致警察身上留下傷疤；穆西尼的狗也在過程中不斷攻擊警方，咬著員警的腿不放。

日後穆西尼接受訪問時，仍大言不慚的替自己的行為辯駁：「我沒有種族歧視，我有來自各種族的朋友」。

穆西尼義正嚴詞的說自己明明就是使用美金付費，但指甲店員工卻一直說越南話，所以她才不斷要求指甲店員工不要說越南話，但員工都不予理會她便出手攻擊；穆西尼甚至挖苦地說自己沒有使用全力，只不過是用反手攻擊她們而已。

穆西尼的屍體被發現時，警方曾一度懷疑死因不單純，將該案列為「可疑」；但20日出爐的驗屍報告顯示，穆西尼是意外溺水死亡，除此之外警方並沒有釋出更多訊息。

警察 越南 亞裔

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