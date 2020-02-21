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負責總統通訊安全機構也被駭 20萬人受影響

世界日報 / 編譯林育正／綜合20日電
負責總統安全通訊機構，個資被駭。 空軍照片
負責總統安全通訊機構，個資被駭。 空軍照片

負責川普總統通訊安全的國防資訊系統局(DISA)，被爆出去年5月至7月間有社會安全碼等個資遭駭。事情在當局寄給外洩受害者的信件遭曝光後浮上檯面，預估約20萬人受到影響。

DISA負責川普總統、副總統潘斯(Mike Pence)和其員工，以及特勤局、參謀首長聯席會議主席，和其他部隊高階將領的電信以及資訊科技支援。不過國防資訊系統局的信件中，並沒有透露系統那個部分遭駭，或誰的個資被外流等資訊，白宮也尚未發表評論。

這次事件意味著原本應安全無虞的網路系統，已能被駭客突破，並將資料外流。信件中也指出，儘管目前還未發現外流個資遭到濫用，但仍須事先知會潛在受害者。

五角大廈發言人普理查德(Chuck Prichard)表示，將提供受害者如碰上個資濫用，將如何讓傷害降到最低的應對建議，同時提供免費的信用紀錄監控。

普理查德沒有透露有多少人資料外流，但預估受影響的人可能接近20萬；而社會安全碼外流，更可能衍生出身分盜竊等問題。

普理查德表示：「國防部和DISA以審慎態度面對個資問題，目前已展開調查，並積極監控潛在威脅。基於通訊安全考量，我們不公開應對的細節。」

DISA總部位於馬里蘭州的米德堡(Fort Meade)，約有8000名軍職人員和僱員。普理查德表示已展開調查，並「採取適當措施維護網路安全」。

除了高階將官的通訊，DISA在2014和2015年2100萬筆前任與現任政府職員資料遭入侵後，也協助人事管理局(OPM)重新修正授予安全許可權的流程。

個資 川普 潘斯

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