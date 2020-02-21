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米高梅酒店千萬賓客個資遇駭 受害者包括政商名流

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合20日電

拉斯維加斯知名大型連鎖賭場飯店「米高梅國際酒店集團」(MGM Resorts International)19日坦承去年夏季遭駭，雖然MGM未說明有多少人受影響，但監控資安的業者認為至少有1060萬人的個資外洩；受害者包括政商名流、科技界執行長等。

監控網路犯罪的Under the Breach公司表示，MGM有許多高知名度的賓客個資外流，其中包括推特執行長多西(Jack Dorsey)和加拿大知名歌手小賈斯汀(Justin Bieber)等；推特19日晚間拒絕評論。

MGM表示，大多數受影響消費者遭外洩的個資為電話簿資訊，例如姓名、電話和地址；另外約有1300人更敏感的個資外流，例如駕照、護照等。

MGM發出聲明表示：「去年夏季，我們發現有人未經授權進入存有部分MGM顧客有限資料的雲端伺服器。」不過MGM表示：「我們有自信這起事件並未牽涉到消費者的金融、支付卡或密碼等數據。」

MGM表示已依照州法律即刻通知可能受影響的客戶，雖然MGM未公開資料外洩的客戶名字，但已和執法單位合作調查；MGM也雇用兩間資安公司進行調查、檢查並修補漏洞。

該公司說：「我們會負起責任謹慎保護客戶個資，我們已加強並提升網路安全，避免類似事件再次發生。」

科技新聞網站ZDNet在19日報導，詳述MGM客戶的個資在駭客論壇中被如何被貼出，之後MGM公開承認數據外洩。

ZDNet指出，受害者包括政商名流、科技界執行長、記者和全球知名科技公司的員工等，該網站聯繫部分MGM的舊客戶確認入住時間與外洩資料，並證實他們確實曾下榻MGM。

美國餐旅業遭遇一連串批評，2018年萬豪酒店(Marriott hotel)遭駭，約有5億名客戶數據外洩。

連鎖飯店與旅行業者向來是中國間諜活動的一大目標，尤其是因為這些業者握有大量個資與數據，包括美國高層和具有安全許可的政府官員。

個資 資安 駕照

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