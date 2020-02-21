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川普新政策 4國移民禁令生效 社區恐慌

世界日報 / 編譯孫梁／綜合20日電
四國移民簽證禁令將生效，社區混亂悲憤。 美聯社
四國移民簽證禁令將生效，社區混亂悲憤。 美聯社

川普總統上月宣布，將停止緬甸、奈及利亞、吉爾吉斯和厄立特里亞的親屬移民，並對蘇丹和坦尚尼亞的移民加以限制，因為上述國家不能滿足最低的安全標準。這項新政策定21日生效，但已在移民社區引起混亂、恐慌和悲憤。

麻州一家緬甸餐館的緬甸裔員工表示，他為兄弟和妹妹全家辦親屬移民，等了12年終於進入最後面試的階段，卻接到面試延期通知，而沒說面試何時重約。政策的變化使他和家人團聚的期待破滅，擔憂可能再等12年。

移民維權組織和律師接到大量有關新政策的諮詢，波士頓一家緬甸教會試圖寬慰憤怒不安的教徒，芝加哥一家非裔維權組織舉辦法律講座，向人們介紹可做何種選擇。

川普政府的新政策無疑將面臨司法挑戰，但維權組織在網路發起遊說，要求國會通過禁令制止法，以阻止川普限制移民的權力。

2018會計年度，奈及利亞、厄立特里亞、吉爾吉斯和緬甸約1萬人領到移民簽證，其中逾半數是奈及利亞人，美國的奈及利亞裔約38萬，他們對川普新政策的反應尤為激烈。

奈及利亞裔是美國受教育程度最高的族裔之一，25歲以上的人逾60%擁受過大學以上的教育，超過美國29%平均水平的兩倍。

在芝加哥當護士的艾拉德爾說，他給在奈及利亞的妻子申請移民簽證，原以為今年耶誕節可以團聚，但現在變得渺茫，他只能期待和祈禱。

與以前的旅行禁令不同，川普政府此次新禁令的範圍縮小，是停止四個國家的移民簽證，包括親屬移民和雇主資助的移民。四國還被排除在抽籤移民之外，蘇丹和坦尚尼亞也不能參加抽籤移民。但禁令對上述國家的臨時遊客、學生和已在美的移民沒有影響。

川普政府以國安為由叫停四國的移民簽證受到質疑，新禁令也被認為是像與旅行禁令一樣的穆斯林禁令，蘇丹和吉爾吉斯都是穆斯林國家，全球人口第七大國的奈及利亞是穆斯林占多數。

移民 奈及利亞 川普

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