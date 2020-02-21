初選辯論「恐怖之夜」 彭博是最大輸家

參選總統的前紐約市長彭博19日晚在各方期待下首度登上民主黨參選人辯論舞台，但面對各方圍剿顯得左支右絀，不過他做到一件不可能做到的事情：讓主流媒體每一個政治名嘴極罕見的看法一致，都同意彭博是這場辯論最大的輸家。

即便彭博的「處女秀」外界不看好，但辯論次日，妮塔‧羅伊(Nita Lowey，紐約)葛賽莫(Josh Gottheimer，新澤西州)，以及艾格勒(Pete Aguilar，加州)三位民主黨國會眾議員立即表示支持，也讓支持彭博的國會議員人數增加到15人，僅次於前副總統白登；不過，國會山莊報報導，支持白登的國會議員人數至少是彭博的三倍。

彭博20日上午在猶他州面對選民和新聞媒體，企圖迅速擺脫辯論話題，加強攻擊氣勢領先的桑德斯，宣稱民主黨左翼熱烈擁護的桑德斯如獲得提名，在11月大選將敗給川普總統。

「如果我們選擇像桑德斯這種吸引小眾的人，這將是致命錯誤。」彭博說，「我們必須凝聚民主黨人、中間選民及共和黨人才能打贏選戰。」

彭博當晚的表現顯然沒有符合民主黨人的期待，他的競選團隊也在忙著評估這場辯論對他在選民間的地位有何影響；他們承認向來好戰的彭博19日刻意自制，因為台上每一個人都想摧毀他，企圖讓他失去冷靜，可是他沒有中計，並顯示他是台上唯一成熟的人。

彭博的團隊甚至企圖逆轉頹勢，在推特貼出辯論片段影片，顯示他強調自己的商業經驗，宣稱「我想我是這裡唯一曾經自己創業的人，對不對？」

在經過剪輯的影片中，其他對手似乎無以回應，足足沈默了大約20秒鐘。事實上，彭博只停了大約一秒就接著講話。

這段影片貼出才幾個鐘頭，點閱就接近200萬次。推特已宣布，下個月將開始標示或刪除這種刻意操弄的影片。

前總統歐巴馬的競選策士艾哲洛說，彭博首次登場表現得慘不忍睹，不過他花幾億元猛打電視廣告，可能掩飾他在辯論場上暴露的一些缺失。

通常偏向溫和派民主黨人的主流媒體，也把溫和派的彭博批得體無完膚，宣稱他顯得很乏味、讓人失望，並取笑他對各種預想得到的攻擊的反應；其中包括：「對於一個擁有550億元身價，並自稱能夠管理世界的人，他昨晚連自己的麥克風都管不好」，以及「各方一致公認：這是彭博的恐怖之夜」。

連川普都來湊熱鬧，推文稱彭博是「有史以來最差勁的辯論表現。」