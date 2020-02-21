快訊

教會隱瞞病毒爭議爆發！南韓陸海空三軍同遭疫情

案24及家人病程出爐！家庭群聚匡列391名接觸者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民主黨初選大變身！賭城之夜 以禮相待變火爆衝突

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導

民主黨總統初選眾家參選人過去一年的競選旅途，在鼓吹黨內團結氣氛下，儘管彼此意見不同，仍勉力以禮相待；但19日拉斯維加斯辯論會的火爆衝突，標誌著民主黨初選競爭急劇變調，過去這段日子曾經的文明禮讓，一去不復返。

同時在激烈衝突面化之後，黨內意識形態分歧及醞釀數月的個人仇恨，只會更加白熱化。

華倫批評桑德斯領導的運動，為網路騷擾提供避風港，柯洛布查指控布塔朱吉說她是笨蛋；首次加入辯論的彭博過去在族裔、性別議題的紀錄及他利用巨大個人財富追求民主黨提名的作為，更遭到所有參選人猛攻。

對許多候選人來說，19日的爆衝是在急迫感下做出的必要戰略調整；雖然目前為止，只有兩州初選投票，但包括前副總統白登在內的部分參選人已感到「時不我予」；他們必須證明自己仍能持續走在提名道路上，迎向更大更多元的州。

但如此赤裸相鬥的政治動作，也為迫切需要在11月大選時團結一致、集體對抗川普的民主黨，帶來極大風險；選民數月來一直警告，黨內衝突恐將損害大選最終提名人。

與此同時，共和黨人顯然樂見民主黨人19日的內鬥，辯論結束後，川普競選活動發言人凱勒．麥內尼(Kayleigh McEnany)宣稱：「民主黨正全面崩潰。」

桑德斯19日一開場的出色表現，讓部分對手擔心，他可能在3月包括加州和德州等選舉代表眾多的「超級星期二」初選投票時，積累強大領先優勢；溫和派候選人則擔心，彭博在競選後期加入戰局，可能進一步分裂「反桑德斯」選票。

最近民調顯示，彭博投入4億元廣告費到「超級星期二」及之後各州，聲勢提振；19日的辯論，競爭對手終於等到機會對彭博下手猛攻。

其中，華倫怒氣特別大，她將彭博與川普相提並論；她說：「如果我們只用一位傲慢的億萬富翁取代另一位億萬富翁，民主黨人將承擔巨大風險。」

此役也象徵華倫競選戰略的重大轉變，過去她一再拒絕與對手直接交戰，結果並不妙；她在新罕布夏州初選只拿到第四名，除非她能在接下來兩周內得勝，否則競選資格幾乎肯定完結。

為時兩小時的辯論賽結束，它為民主黨選民提供多少清晰度，仍未可知，民主黨仍在繼續尋找最可能擊敗川普的人選；在辯論末了，除了桑德斯，其他人都發現了一個共識：如果沒有參選人在初選取得多數代表支持，這場惡鬥勢將戰到7月民主黨提名大會。

民主黨 桑德斯 川普

延伸閱讀

川普砲轟「寄生上流」批奧斯卡吹捧外國片 發行商反嗆

川普不滿《寄生上流》奪奧斯卡 發行公司諷：看不懂字幕

川普揶揄寄生上流奪奧斯卡 籲讓好萊塢經典回歸

傳眾院簡報指俄羅斯暗助連任 川普痛斥情報官員

相關新聞

一年前支持率還是0，初選第一戰卻擊敗所有民主黨大咖！這位公開出櫃市長，能拉下川普？

民主黨總統參選人皮特（Pete Buttigieg）在初選首戰一戰成名，擊敗眾多大咖對手，拿下勝利。

激烈交鋒 彭博被圍剿華倫砲火猛 桑老金剛身

編譯黃秀媛／綜合20日電

火爆辯論會 電視+網路收視人數突破3350萬

編譯林育正／綜合20日電

共和黨四年前翻版？抗當權派 桑德斯靠基本盤竄起

記者顏伶如／綜合報導

民主黨初選大變身！賭城之夜 以禮相待變火爆衝突

記者胡玉立／綜合報導

初選辯論「恐怖之夜」 彭博是最大輸家

編譯黃秀媛／綜合20日電

川普親信史東 成特赦候選人？

美國總統川普針對具有高度政治敏感的司法案件頻頻公開批判，近來讓美國司法部官員如坐針氈；身為川普親信的前任川普競選顧問史東（Roger Stone），遭控對國會「通俄案」調查人員說謊等七項罪名全數定罪之後，20日被判刑40個月，如此結果讓司法部官員鬆了一口氣，因為刑期符合期望，並沒有出現意外，也等於還了部長巴維理一個公道。

華裔中醫師自主隔離 鄰居歧視還報警

記者顏伶如／綜合報導

瓶嘴脫落有窒息危機 Contigo再召回600萬兒童水瓶

編譯馬永慶／綜合20日電

年收破1500萬台幣 全美最有錢小鎮在加州矽谷郊區

記者胡玉立／綜合報導

川普不滿《寄生上流》奪奧斯卡 發行公司諷：看不懂字幕

南韓電影《寄生上流》今年榮獲奧斯卡最佳影片獎，成為首部拿下最佳影片的非英語電影。美國總統川普20日在科羅拉多州舉行的造勢...

川普揶揄寄生上流奪奧斯卡 籲讓好萊塢經典回歸

美國總統川普今天在一場競選集會上揶揄締造歷史、勇奪奧斯卡最佳影片殊榮的南韓電影「寄生上流」，說他希望好萊塢能再拍出像19...

熱門新聞

陸客不來銷售大跌 白色戀人將停產近一個月

影／手術室內響琴音 病人邊動開顱手術邊拉小提琴

川普不滿《寄生上流》奪奧斯卡 發行公司諷：看不懂字幕

堅持掛「我是上帝」車牌 肯州男勝訴

彭博學川普搞網軍 每周上班20至30小時月領7萬5

日公務員退休年齡 緩延至65歲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。