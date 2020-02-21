民主黨初選大變身！賭城之夜 以禮相待變火爆衝突

民主黨總統初選眾家參選人過去一年的競選旅途，在鼓吹黨內團結氣氛下，儘管彼此意見不同，仍勉力以禮相待；但19日拉斯維加斯辯論會的火爆衝突，標誌著民主黨初選競爭急劇變調，過去這段日子曾經的文明禮讓，一去不復返。

同時在激烈衝突面化之後，黨內意識形態分歧及醞釀數月的個人仇恨，只會更加白熱化。

華倫批評桑德斯領導的運動，為網路騷擾提供避風港，柯洛布查指控布塔朱吉說她是笨蛋；首次加入辯論的彭博過去在族裔、性別議題的紀錄及他利用巨大個人財富追求民主黨提名的作為，更遭到所有參選人猛攻。

對許多候選人來說，19日的爆衝是在急迫感下做出的必要戰略調整；雖然目前為止，只有兩州初選投票，但包括前副總統白登在內的部分參選人已感到「時不我予」；他們必須證明自己仍能持續走在提名道路上，迎向更大更多元的州。

但如此赤裸相鬥的政治動作，也為迫切需要在11月大選時團結一致、集體對抗川普的民主黨，帶來極大風險；選民數月來一直警告，黨內衝突恐將損害大選最終提名人。

與此同時，共和黨人顯然樂見民主黨人19日的內鬥，辯論結束後，川普競選活動發言人凱勒．麥內尼(Kayleigh McEnany)宣稱：「民主黨正全面崩潰。」

桑德斯19日一開場的出色表現，讓部分對手擔心，他可能在3月包括加州和德州等選舉代表眾多的「超級星期二」初選投票時，積累強大領先優勢；溫和派候選人則擔心，彭博在競選後期加入戰局，可能進一步分裂「反桑德斯」選票。

最近民調顯示，彭博投入4億元廣告費到「超級星期二」及之後各州，聲勢提振；19日的辯論，競爭對手終於等到機會對彭博下手猛攻。

其中，華倫怒氣特別大，她將彭博與川普相提並論；她說：「如果我們只用一位傲慢的億萬富翁取代另一位億萬富翁，民主黨人將承擔巨大風險。」

此役也象徵華倫競選戰略的重大轉變，過去她一再拒絕與對手直接交戰，結果並不妙；她在新罕布夏州初選只拿到第四名，除非她能在接下來兩周內得勝，否則競選資格幾乎肯定完結。

為時兩小時的辯論賽結束，它為民主黨選民提供多少清晰度，仍未可知，民主黨仍在繼續尋找最可能擊敗川普的人選；在辯論末了，除了桑德斯，其他人都發現了一個共識：如果沒有參選人在初選取得多數代表支持，這場惡鬥勢將戰到7月民主黨提名大會。