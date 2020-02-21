快訊

教會隱瞞病毒爭議爆發！南韓陸海空三軍同遭疫情

案24及家人病程出爐！家庭群聚匡列391名接觸者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

共和黨四年前翻版？抗當權派 桑德斯靠基本盤竄起

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
桑德斯靠基本盤崛起，對抗當權派，類似2016年共和黨初選經歷過程/華倫在辯論會中強勢表現，能否拉抬內州和未來初選勝率？
桑德斯靠基本盤崛起，對抗當權派，類似2016年共和黨初選經歷過程/華倫在辯論會中強勢表現，能否拉抬內州和未來初選勝率？

現在民主黨初選的戰況，彷彿就是四年前共和黨初選的翻版，原本被認為勝出機會極為渺茫的參選人，在廣大鐵粉不離不棄的力挺之下，靠著基本盤一路殺出重圍而崛起；反觀黨內其他當權派政治人物則還忙著內鬥，爭執著到底誰才有辦法把這個走另類路線的參選人給比下去。

形容自己支持民主社會主義的佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)，2016年角逐民主黨黨內初選，但最後卻敗給對手喜萊莉．柯林頓。78歲的他捲土重來，在愛阿華州、新罕布夏州初選連續告捷後，在全國民調的支持度已經躍升為第一。

華爾街日報(Wall Street Journal)與國家廣播公司新聞部(NBC News)聯合公布的最新民調結果顯示，桑德斯在民主黨初選選民中獲得27%支持度，領先其他民主黨參選人至少10%以上。

至於前副總統白登(Joe Biden)、麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)、印第安納州南灣(South Bend)前任市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)及前任紐約市長彭博(Michael Bloomberg)，彼此之間獲得支持度則都只差幾個百分點而已。

桑德斯目前的狀況映照了2016年川普在共和黨初選當中的表現，當時多項民調結果都顯示，個人色彩極濃厚的川普，獲得選民的支持度遠遠超越了黨內被視為比較符合「典型共和黨候選人」形象的挑戰者。

華倫在黨內初選辯論會上口才便給，有自信的強勢表現，讓她選情因此加分，選舉獻金已經募得500萬元；只不過，外界對於華倫仍然存有疑慮，不確定她後起直追的表現，對於有效拉抬聲勢來說，是否為時已晚。

高中時期曾勇奪辯論冠軍的她，在初選辯論會上朝著彭博頻頻猛攻，成為全場焦點，讓支持者信心大增；但內華達州提早投票(early voting)已經在前一天截止，高達7萬5000名選民已經完成投票，先前在愛阿華州、新罕布夏州的初選結果，她的表現卻差強人意，分別排在第三名與第四名。

民主黨 桑德斯 共和黨

延伸閱讀

一年前支持率還是0，初選第一戰卻擊敗所有民主黨大咖！這位公開出櫃市長，能拉下川普？

民主黨辯論首秀 彭博抗圍剿：我能敗川普

「誰有心臟病?」 78歲桑德斯和78歲彭博開戰

32% 桑德斯支持度領先 白登第二16%彭博第三14%

相關新聞

一年前支持率還是0，初選第一戰卻擊敗所有民主黨大咖！這位公開出櫃市長，能拉下川普？

民主黨總統參選人皮特（Pete Buttigieg）在初選首戰一戰成名，擊敗眾多大咖對手，拿下勝利。

激烈交鋒 彭博被圍剿華倫砲火猛 桑老金剛身

編譯黃秀媛／綜合20日電

火爆辯論會 電視+網路收視人數突破3350萬

編譯林育正／綜合20日電

共和黨四年前翻版？抗當權派 桑德斯靠基本盤竄起

記者顏伶如／綜合報導

民主黨初選大變身！賭城之夜 以禮相待變火爆衝突

記者胡玉立／綜合報導

初選辯論「恐怖之夜」 彭博是最大輸家

編譯黃秀媛／綜合20日電

川普親信史東 成特赦候選人？

美國總統川普針對具有高度政治敏感的司法案件頻頻公開批判，近來讓美國司法部官員如坐針氈；身為川普親信的前任川普競選顧問史東（Roger Stone），遭控對國會「通俄案」調查人員說謊等七項罪名全數定罪之後，20日被判刑40個月，如此結果讓司法部官員鬆了一口氣，因為刑期符合期望，並沒有出現意外，也等於還了部長巴維理一個公道。

華裔中醫師自主隔離 鄰居歧視還報警

記者顏伶如／綜合報導

瓶嘴脫落有窒息危機 Contigo再召回600萬兒童水瓶

編譯馬永慶／綜合20日電

年收破1500萬台幣 全美最有錢小鎮在加州矽谷郊區

記者胡玉立／綜合報導

川普不滿《寄生上流》奪奧斯卡 發行公司諷：看不懂字幕

南韓電影《寄生上流》今年榮獲奧斯卡最佳影片獎，成為首部拿下最佳影片的非英語電影。美國總統川普20日在科羅拉多州舉行的造勢...

川普揶揄寄生上流奪奧斯卡 籲讓好萊塢經典回歸

美國總統川普今天在一場競選集會上揶揄締造歷史、勇奪奧斯卡最佳影片殊榮的南韓電影「寄生上流」，說他希望好萊塢能再拍出像19...

熱門新聞

陸客不來銷售大跌 白色戀人將停產近一個月

影／手術室內響琴音 病人邊動開顱手術邊拉小提琴

川普不滿《寄生上流》奪奧斯卡 發行公司諷：看不懂字幕

堅持掛「我是上帝」車牌 肯州男勝訴

彭博學川普搞網軍 每周上班20至30小時月領7萬5

日公務員退休年齡 緩延至65歲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。