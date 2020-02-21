共和黨四年前翻版？抗當權派 桑德斯靠基本盤竄起
現在民主黨初選的戰況，彷彿就是四年前共和黨初選的翻版，原本被認為勝出機會極為渺茫的參選人，在廣大鐵粉不離不棄的力挺之下，靠著基本盤一路殺出重圍而崛起；反觀黨內其他當權派政治人物則還忙著內鬥，爭執著到底誰才有辦法把這個走另類路線的參選人給比下去。
形容自己支持民主社會主義的佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)，2016年角逐民主黨黨內初選，但最後卻敗給對手喜萊莉．柯林頓。78歲的他捲土重來，在愛阿華州、新罕布夏州初選連續告捷後，在全國民調的支持度已經躍升為第一。
華爾街日報(Wall Street Journal)與國家廣播公司新聞部(NBC News)聯合公布的最新民調結果顯示，桑德斯在民主黨初選選民中獲得27%支持度，領先其他民主黨參選人至少10%以上。
至於前副總統白登(Joe Biden)、麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)、印第安納州南灣(South Bend)前任市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)及前任紐約市長彭博(Michael Bloomberg)，彼此之間獲得支持度則都只差幾個百分點而已。
桑德斯目前的狀況映照了2016年川普在共和黨初選當中的表現，當時多項民調結果都顯示，個人色彩極濃厚的川普，獲得選民的支持度遠遠超越了黨內被視為比較符合「典型共和黨候選人」形象的挑戰者。
華倫在黨內初選辯論會上口才便給，有自信的強勢表現，讓她選情因此加分，選舉獻金已經募得500萬元；只不過，外界對於華倫仍然存有疑慮，不確定她後起直追的表現，對於有效拉抬聲勢來說，是否為時已晚。
高中時期曾勇奪辯論冠軍的她，在初選辯論會上朝著彭博頻頻猛攻，成為全場焦點，讓支持者信心大增；但內華達州提早投票(early voting)已經在前一天截止，高達7萬5000名選民已經完成投票，先前在愛阿華州、新罕布夏州的初選結果，她的表現卻差強人意，分別排在第三名與第四名。
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