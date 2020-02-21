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火爆辯論會 電視+網路收視人數突破3350萬

世界日報 / 編譯林育正／綜合20日電
民主黨第九場總統初選辯論，近2000萬人收看，電視收視率破紀錄 路透社
民主黨第九場總統初選辯論，近2000萬人收看，電視收視率破紀錄 路透社

19日晚間的民主黨第九場總統初選辯論，電視收視超過1970萬人，改寫最高收視紀錄。

民主黨第九場總統初選辯論由國家廣播公司(NBC)轉播，兩小時內各家砲火兇猛，狂攻首次於辯論登場的前紐約市場彭博；根據數據分析公司尼爾森(Nielsen)統計，有超過1200萬人透過NBC收看，另有761萬人透過MSNBC有線電視頻道觀戰，實際收視人數預估高於1970萬。

如果加上網路串流等各類型數位平台也挹注1350萬人，總收視人數突破3350萬；在電視收視人口中，25至54歲的收視人口就占了531萬，顯示青壯年對今年選舉的關注。而辯論後可能又有人退出戰局，也是本次收視率攀升的原因之一。

761萬更是MSNBC電視台成立以來第三多人觀看的節目，僅次2010冬季奧運冰上曲棍球「美加大戰」的820萬，以及2008民主黨初選辯論歐巴馬(Barack Obama)對決喜萊莉‧柯林頓( Hillary Clinton)的770萬。

在星期三的辯論之前，過去最多人收視的民主黨初選辯論，出現在2019年6月兩階段辯論的第二晚，由NBC、 MSNBC和西語頻道「世界電視台」(Telemundo)共同轉播，收視人數約1810萬人。

若把兩黨都列入計算，2015年共和黨由福斯新聞(Fox News)轉播的俄亥俄州辯論，共吸引近2400萬人收看。那場辯論為2016總統大選前，共和黨首場辯論，還是當時政治素人川普的初登場。

下一場民主黨初選辯論，將於25日在南卡羅來納州的查爾斯頓登場，將在美東時間晚間8點由哥倫比亞廣播公司(CBS)轉播。

民主黨 共和黨

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