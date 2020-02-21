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激烈交鋒 彭博被圍剿華倫砲火猛 桑老金剛身

世界日報 / 編譯黃秀媛／綜合20日電

民主黨最新一場總統初選辯論，是彭博參選後首次在全國亮相，吸引無數好奇的眼光，同台的五名對手也亟於封殺這個突然出現的黑馬，使這場口舌交鋒氣氛異常火爆，看點也多，也提升了電視轉播的收視率。

五打一 彭博提供攻擊彈藥

從他對種族、女性、跨性別者和其他許多群體的不遜言論，到他巨大的財富、他的政治歷史、他堅拒解除一些前員工簽署的保密協議、他未公布稅表，彭博為對手提供無數攻擊彈藥，使他一登場就面對猛烈炮火。習慣照本宣科的彭博面對四射的流彈，有點窮於支應，神情僵硬呆板，顯示即使有600億元身價，要從五名合力圍擊的政治高手中突圍，證明還是難如登天。

老薑辣 桑德斯地位升高

在最初兩場初選投票領袖群英，更加鞏固他的領頭羊地位，卻也使他成為攻擊目標。他的全民健保等耗費龐大的政綱、他的健康狀況、他把民主黨當成幌子的做法，以及他的一些粉絲無所不用其極的攻擊反對者，都引發隆隆砲聲。不過，桑德斯早就練就金剛不壞之身，強勢化解各種質疑。

生死鬥 白登、華倫都拚了

這兩個曾被看好的人選，在初選投票展開後成績都不忍卒睹，選情幾乎命懸一線。華倫使出生死搏鬥的狠勁，對支持度已超過她的彭博和柯洛布查左批右打，對同屬進步派的桑德斯也不假辭色。白登也難得的展現活力加入圍攻彭博。

問題是，他們的反撲是否來得太晚和不足？

大廝殺 連溫和派都豁出去

彭博、白登、布塔朱吉和柯洛布查都在爭奪溫和派大旗，彼此互不相讓，同樣來自中西部的布塔朱吉和柯洛布查更表現得有如死敵。柯洛布查在上一場辯論表現搶眼而氣勢高漲，可是在這次人人都為求生存而拚命的激烈炮火中，她卻連插嘴都很難。

大混戰 圖窮匕見誰是贏家

過去八場辯論，民主黨參選人大多保持禮貌避免爭吵，現在卻利劍出鞘混戰成一團。這種情況可能再度裨益聲望領先的桑德斯，讓他能夠冷眼旁觀對手把大部分精力消耗在彼此廝殺。

桑德斯 民主黨 投票

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