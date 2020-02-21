華裔中醫師自主隔離 鄰居歧視還報警

「東灣時報」(The East Bay Times)報導，住在加州聖塔羅莎(Santa Rosa)的華裔居民鄧艾美(Amy Deng，音譯)過年期間帶著8歲女兒回到廣州探親，2月4日返美時雖然毫無任何身體不適的徵狀，但因擔心新型冠狀病毒疫情，仍然自主居家隔離兩周，結果卻因此遭到鄰居歧視，還有鄰居打電話報警。

報導指出，鄧艾美開設的針灸及中藥行也暫時關門兩周，但當她要回到店裡拿取客戶資料時，位於同一棟商城的隔壁店家，卻禁止她進入建築物。她說，內心感受是「非常沮喪，很生氣，也很難過。」

自主居家隔離期間，已經離婚的鄧艾美與女兒各自接受當地政府機關監控，每天測量體溫兩次，並且要通報任何身體異狀。

8歲的黛西‧強生(Daisy Johnston)與住在卡利斯托加(Calistoga)的父親查爾斯‧強生同住(Charles Johnston)，就讀四年級的她隔離期間在家自學，透過FaceTime視訊與同學保持聯絡。

45歲的鄧艾美指出：「以前，我一直覺得自己是個堅強的女人，不過現在我覺得自己很脆弱。」

2017年的加州塔布斯大火(Tubbs Fire)，讓鄧艾美的住家、酒莊付之一炬。她的祖父在去年10月過世，去年11月她則與強生離婚。鄧艾美在中國出生，2012年入籍成為美國公民。

鄧艾美指出，上周有鄰居打電話報警，因為看到女兒坐在前夫的車上，擔心這一家人會散播新冠病毒，社區居民各種繪聲繪影的耳語，也讓她覺得五味雜陳。