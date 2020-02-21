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瓶嘴脫落有窒息危機 Contigo再召回600萬兒童水瓶

世界日報 / 編譯馬永慶／綜合20日電

水瓶製造公司「Contigo」即將第二次召回近600萬個兒童水瓶，因這批水瓶的瓶嘴容易脫落，造成窒息危險。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，根據消費品安全委員會(CPSC)發出的通知，這次召回的產品包括兒童清潔水瓶，以及前次召回後替換給消費者的蓋子。Contigo已收到逾400宗報告，稱該水瓶的瓶嘴脫落，其中27宗是在兒童口裡發現瓶嘴。

這種水瓶在2018年4月至2020年2月7日期間，在網上和全國各地零售店出售，包括好市多(Costco)、沃爾瑪(Walmart)和目標百貨公司(Target)等連鎖店。約有570萬個被召回的水瓶是在美國銷售，另外有15萬7000個和2萬8000個分別在加拿大和墨西哥銷售，並分別有獨立包裝、雙包裝和三包裝。

CPSC說，消費者應停止使用被召回的水瓶子及其替換瓶蓋，使它遠離兒童，並聯絡該公司替換。

這次召回的包括純色和有圖形的水瓶，瓶底和覆蓋透明有機矽瓶嘴的蓋子都是黑色，邊緣和近瓶底的前面印有「Contigo」的字樣，它有三種尺寸，分別是13盎司、14盎司和20盎司。

在上午8時至下午5時期間，消費者可以打免費電話888-262-0622向Contigo查詢，或上網到www.gocontigo.com查找更多召回信息。

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