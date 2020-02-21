年收破1500萬台幣 全美最有錢小鎮在加州矽谷郊區

綠樹成蔭的加州矽谷郊區阿賽頓(Atherton)沿路高牆、巨門不斷，這個被諸多科技億萬富翁和體育明星聚集為「家」的城鎮，家庭平均收入超過52萬5000元；它不但連續第四年榮登彭博年度指數富豪榜第一名，也是此指數2017年開始編撰以來，唯一突破50萬大關的富豪社區。

榜上有名的總計有16個州，與前幾年相同。顯示某些地區的財富集中度基本上保持不變，富者不但恆富，而且愈富。若想躋身今年前100名，各區家庭平均收入至少需達22萬元，高於去年的20萬9000元。

富豪社區排行榜前100名主要是東海岸和西海岸城鎮。加州有23地，紐約州、康乃狄克州和新澤西州三州共有32地(比去年的36地略為下降)。中部地區方面，伊利諾伊州和明尼蘇達州等州今年都有社區加入排名，德州打入百大榜行榜的兩個地方，分別是盧卡斯(Lucas)排名第73位、阿拉莫高地(Alamo Heights)排名第75位。

位在阿賽頓旁邊的部分矽谷鄰居，多少也在與時俱進。在舊金山和聖荷西之間的高科技走廊上的另外兩個社區：希爾斯堡(Hillsborough，第三名)和洛斯阿圖山(Los Altos Hills，第五名)也擠入彭博榜上層，社區家庭平均收入都超過40萬元。

房地產經紀人伊蓮．懷特(Elaine White)家住鄰近的紅木城(Redwood City)，一路目睹那裡的高科技繁榮，她說：「隨著臉書(Facebook)和谷歌(Google)發展茁壯，那裡儼然已成為那些矽谷公司之鄉。」

根據房地產市場Zillow.com數據，阿賽頓目前最便宜的房價為250萬元。包括前谷歌執行長的施密特(Eric Schmidt)、臉書營運長桑德柏格(Sheryl Sandberg)和微軟已故共同創辦人艾倫(Paul Allen)都定居於此。

艾倫的故居上周才以3500萬元價格售出，金州勇士隊的主將柯瑞(Steph Curry) 去年也以3100萬元買下阿賽頓的一處房產。

連續第二年位居富豪榜第二名的是紐約州的史卡斯岱爾鎮(Scarsdale)，當地距曼哈頓不到25哩，平均家庭年收入為45萬2000元。

其他打入前十名的還有丹佛附近小鎮、芝加哥兩個北郊城鎮和德州達拉斯一個富裕社區。