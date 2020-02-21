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川普不滿《寄生上流》奪奧斯卡 發行公司諷：看不懂字幕
南韓電影《寄生上流》今年榮獲奧斯卡最佳影片獎，成為首部拿下最佳影片的非英語電影。美國總統川普20日在科羅拉多州舉行的造勢活動上批評此一結果。
川普說，「今年的奧斯卡金像獎到底有多爛？你看到沒？贏家是一部來自南韓的電影。這到底是怎麼回事？」。
他接著說，「我們和南韓在貿易方面已經發生夠多問題了，而他們（影藝學院）還把今年的最佳影片頒給他們（南韓）。這部電影好不好？我不知道」。川普還抱怨說，明明有那麼多很棒的美國電影，應該讓《亂世佳人》、《日落大道》這樣的電影得獎。
民主黨嘲諷說，《寄生上流》描述超富階級毫不瞭解勞動階級的辛苦，因為要看兩小時的字幕，川普當然討厭這部片。發行公司NEON也挖苦說，川普看不懂字幕。
Trump goes off on the Oscars for giving Best Picture to Parasite because it's a South Korean movie pic.twitter.com/GUGKdExTbw— Claudia Koerner (@ClaudiaKoerner) February 21, 2020
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