一年前支持率還是0，初選第一戰卻擊敗所有民主黨大咖！這位公開出櫃市長，能拉下川普？

摘要 1.民主黨總統參選人皮特（Pete Buttigieg）在初選首戰一戰成名，擊敗眾多大咖對手，拿下勝利。 2.歐巴馬、希拉蕊都是贏下初選第一戰愛荷華州後，最終獲民主黨提名參選總統，因此歷史數據上，皮特已經獲得一些優勢。 3.皮特在29歲時就選上了印第安納州南本德市市長，現在更是美國史上第一位非異性戀的主流總統參選人，未來，若他有機會問鼎白宮，更將創下史上最年輕美國總統的新紀錄。

美國民主黨最終選出來的總統候選人，將是與川普「完全相反」的人？

這人不僅年齡只有川普的一半，政治經驗卻已經比川普多，而且比起川普就會講一種語言，這人甚至會講九種語言，可能嗎？

美國總統大選就是充滿奇蹟。

2008年美國選出一個此前默默無名的歐巴馬，2016年更選出一個此前不被看好的川普，那2020難道也會選出不知從哪冒出的一隻大黑馬？

確實，過去兩週，美國兩個州辦了兩場初選，就大爆冷門：一個不到一年前民調支持率還是0的總統參選人，在過去兩週美國的兩大初選州，這人不是奪下第一名，就是第二名，絕對值得你的關注。

這匹黑馬叫什麼名字呢？Pete Buttigieg。

Buttigieg，試著用你所知道的英語唸一遍看看吧，看有沒有猜對。

猜不對沒事，其實一開始連很多美國人都搞不清楚他的姓Buttigieg該怎麼唸，連一票美國最頂尖的主播在電視上都頻頻出錯，有主播唸成「皮特·布提格格」，有主播唸成「皮特·布大蒂吉」，因為他的姓實在太難唸，搞得有些主播連他的名「皮特」都唸成「比特」。

於是有記者提問他時，劈頭第一個問題就是：「你的姓到底怎麼唸？」

他笑著說：「皮特·布塔嘉吉，但在我的城市，南本德市，他們都叫我皮特市長，這樣稱呼我也是可以的。」

因為美國人唸的什麼發音都有，因此我們看得到的中文翻譯也是各式各樣，有翻成「布塔朱吉」的，有翻成「布蒂吉格」的，其實更「及格」的發音應該是「布塔嘉吉」，說到這，我一個極具創意的朋友，給出了一個發音相似卻極妙的翻譯——「不得炸雞」。

避免讀者看的眼花撩亂，這期「白宮義見」我還是叫他「皮特」吧。

現年38歲的皮特假如選上總統的話，將會是美國史上最年輕的總統。

別的不說，29歲的時候，你在做什麼呢？皮特在29歲時就選上了市長，他當時是選上的是他所出身的印第安納州南本德市（City of South Bend）市長，他也是這個只有10萬人口的城市史上，數一數二最年輕的市長，他還連任，一當8年，在一個多月前才正式離任，而這也是他唯一的從政經驗。

沒聽過南本德市？別擔心，你絕非孤陋寡聞，絕大多數美國人也都沒聽過，因此，當這位南本德市市長宣布參選總統時，幾乎不受待見，他的民調支持率很長的時間都維持在零，有些民調甚至懶得把他怪異的名字列上去，因為這次大選檯面上的民主黨總統參選人可是大咖雲集——有全美聞名的白登、桑德斯、沃倫等，連全美富豪彭博都來參一咖，而這位皮特什麼的，在主流媒體面前確實不算個咖。

前美國副總統拜登(左)和皮特(右)。 法新社

於是皮特在去年4月中宣布參選時，還自嘲：「我今天來到現場同大家一起，宣布一個『不怎麼樣的小新聞』，我的名字是皮特·布塔嘉吉，他們叫我皮特市長，我是驕傲的南本德市之子，我要選美國總統！」

從統治10萬人到想統治3億人，有可能嗎？目前看來，可能性是越來越有。

我上周到美國初選第一州，愛荷華州進行報導時，都被震撼到了，因為愛荷華初選前，民調數一數二的，是桑德斯和白登，皮特連前三都排不上，但是，當時，我在有1000人參與的大型黨團會議中卻看到支持他的選民不只比白登多上十倍，最終還超越桑德斯。

後來，像我在上一期「白宮義見」講的，愛荷華初選是選的一團糟，數了好幾天才數出結果來，最終皮特以極小的差距，硬是比桑德斯多拿下一張黨代表票，成為愛荷華初選第一名，要知道，過去贏下愛荷華初選的十個民主黨總統參選人，有七個最終都被民主黨提名為總統候選人，當年的歐巴馬如此，希拉蕊也如此。

於是皮特人氣急遽飆升。

在幾天前的新罕布夏初選時，他在普選票上是緊咬桑德斯，只落後一個百分點左右，但在黨代表票上，卻拿的和桑德斯一樣多，可以說是打個平手，兩人都是第一名。此前，贏得新罕布夏初選的12個民主黨總統參選人當中，可是高達10個都被民主黨提名為總統候選人。

換句話說，從歷史數據來看，皮特和桑德斯都有被提名為總統候選人，最終與川普對決的可能。

如果是如此的話，那川普最終可能面對的，要不就是一個「始終如一」的老對手，再不然，就是一個與他「完全相反」的新對手。

與川普「完全相反」這一點，確實是皮特能在民主黨參選大爆炸中，一路俘獲民主黨人心的原因，這裡，我整理出四點他的與眾不同之處。

第一點，皮特的陽光外表。

這和當年的歐巴馬還真有點像，當時歐巴馬也是民主黨內最年輕的參選人，而且兩人的演說能力都是一流，令人耳目一新，老實說，選民常常不是靠理智，而是靠感覺投票，儘管歐巴馬和皮特的從政經驗都不算多，不過，川普也以毫無政治經驗就當選了不是嗎？而且皮特還去過阿富汗當過兵，說回來，歐巴馬和川普可是都沒有從軍經驗的。

再來是，皮特的年輕活力。

說到民主黨檯面上的桑德斯、沃倫、彭博加白登，個個超過70歲，而川普也已經73歲了，他們都是戰後嬰兒潮的一代，據統計，美國戰後嬰兒潮或更資深的一代，在2016年的投票率，是第一次開始少於60歲以下的X世代、Y世代和Z世代，換句話說，美國的投票主力已經改變到皮特這個世代了——這是享受網際網路和全球化的一代，但同時，也是因為全球化和貧富差距，成為薪水賺的比爸媽少，買不起房、結不起婚的一代，也就是，皮特是親身經歷較多美國選民所經歷的那一代，吸引大批年輕選民。

皮特公開自己的性向，讓他成為美國史上第一位非異性戀的主流總統參選人，是更吸引民主黨人的支持。 歐新社

第三點，皮特的聰明才智。

不開玩笑，他會爆紅，是因為有一次，他用挪威語回答挪威記者的提問。挪威記者問：「你怎麼學挪威語的？」皮特用挪威語自然地說了一句：「我是從一本叫《挪威的挪威人和挪威》的書學的。」聽說，他當初為了看懂這本沒有英文翻譯的書，自學挪威語。

而挪威語還只是皮特會說的9種語言之一而已。對，9種，這完勝只會說英語這一種語言的川普。

除了英語和皮特的父親說的馬耳他語以外，他的西班牙語和義大利語都相當流利，另外，他還會法語、阿拉伯語、波斯語、阿富汗達利語等四種語言。其他語言我不知道，但就我說阿拉伯語的能力，我可以聽的出來，他的阿拉伯語還是相當不錯的。而且重點是，他還會彈鋼琴，不時上台表演與民同樂。

說到這，帥氣、年輕加聰明，他簡直是眾人心目中的白馬王子，但是，被皮特圈粉的別激動，其實，皮特已經結婚了，而且是和人字旁的「他」結的婚。

這裡就來到最後一點，皮特的坦白自信。

據皮特的說法，他在2014年去阿富汗從軍之後，他是看清了人生，於是回美國後，他決定公開出櫃，沒想到這沒嚇跑印第安納州保守的選民，他還以贏得超過80%選票，成功連任南本德市長，然後，在2018年，他和他的愛人，中學教師格雷斯曼（Chasten

Buttigieg）邁入婚姻。

皮特公開自己的性向，讓他成為美國史上第一位非異性戀的主流總統參選人，是更吸引民主黨人的支持。

說到這，皮特還要先經過民主黨黨內的挑戰，不只要贏過桑德斯等實力堅強的參選人，還要擊敗大富豪彭博，才能在7月之後與另一個大富豪川普，進行一對一決鬥，要過這每一關都不容易。

目前鹿死誰手都很難說，雖然彭博和白登等人都還是有機會，但目前機會看來大一點的還是皮特或桑德斯，不過，假如最後是這兩人面對川普的話，都會是更難打的仗。

原因是：美國整體來說還是一個偏保守的國家。

蓋洛普的一份最新民調顯示，儘管現在幾乎是百分之百的美國老百姓認為，女性、拉丁裔或非洲裔黑人選總統，都沒問題，但是認同同性戀夠資格選總統的只有78%，認為像桑德斯這種自稱民主社會主義者的人夠資格選總統的，只有45%，這也反映出美國社會的包容度沒想像中大。

無論最終誰能入主白宮，第五次報導美國大選的我，會持續從美國現場，為大家詳解美國大選。

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