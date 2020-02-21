忠誠至上？ 川普提駐德大使出任代理國家情報總監

白宮20日發出聲明，美國總統川普提名駐德國大使格雷內爾（Richard Grenell）擔任代理國家情報總監。

國家情報總監將掌管17個間諜機構，紐約時報以「川普在長期懷疑對抗的情報機構之上，安排一個忠於自己的人」形容這項人事布局。

聲明指出，格雷內爾2018年出任德國大使，在此之前他已經和情報體系合作數年，包括擔任塞爾維亞與科索沃談判特使，以及美國在聯合國的發言人。

聲明表示，格雷內爾致力於成為沒有政治色彩與政黨傾向的情報總監，這也是美國安全與保證之所在。總統很有信心格雷內爾能做好他的新工作。

紐時報導，格雷內爾在擔任德國大使期間，數度評論德國的「開放邊界政策失敗」，引發反感與干預他國內政的爭議。紐時報導指出，格雷內爾過去的表現讓人認為他是意識形態強烈者，部分前任官員關切他未來擔任情報總監之後，提供給川普的訊息，將不夠客觀。

前國家情報總監柯茨（Dan Coats）去年夏季離職後，馬奎爾（Joseph Maguire）出任代理情報總監至今，格雷內爾將成為第二任代理者。

川普前一日在推特上也談及此事，川普表示，期待與格雷內爾的合作，並說感謝馬奎爾的付出，預留伏筆表示未來還會有緊密合作，也許是政府部門的其他職位。