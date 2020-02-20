快訊

外傳白牌車司機妹公司明天停工 莊人祥：4人採檢

《1947之後》：生之陌異 二二八的日常與非日常

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彭博學川普搞網軍 每周上班20至30小時月領7萬5

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
美國民主黨總統參選人彭博。（路透）
美國民主黨總統參選人彭博。（路透）

華爾街日報報導，美國民主黨總統參選人彭博競選團隊目前在加州雇用數百名人員，定期在他們的社群媒體帳號發表支持彭博的貼文，並對他們的朋友傳送關於彭博的訊息。

據消息人士和華爾街日報檢視的文件稱，這項措施可能花費數百萬美元，會在下月3日前於加州開始相關行動，隨後可能拓展全美。這是億萬富翁彭博迄今為止最不尋常的舉動，也模糊傳統競選組織和散布贊助內容間的界線。

專家表示，多數競選活動鼓勵支持者在社群媒體發表他們支持候選人的相關內容，但以像彭博這樣的規模支付酬勞給個人帳戶並不尋常。加州一名職員和華爾街日報檢視文件描述，一個月花數百萬美元的作法旨在幫助彭博在比其他候選人晚數月參加競選後，吸引支持者。

文件指出，彭博競選團隊採用川普競選時用過的有效策略，試圖透過人們認識和信任的人吸引潛在選民，而非透過陌生人拓展支持者。為了相關配套措施，競選團隊雇用五百多名「代理數位組織人員」，他們每星期工作20至30小時，月領2500美元（約台幣7萬5000元）。這些工作人員預期每周要透過手機簡訊向每個人推薦彭博，及每天發表社群媒體貼文支持他。

社群媒體 民主黨 川普

延伸閱讀

「可能是史上最差」 川普評彭博辯論會表現

川普插手親信刑事案掀波瀾 被告史東將判刑

32% 桑德斯支持度領先 白登第二16%彭博第三14%

民主黨的希望藍潮反撲 反川普都會區選民投票意願高

相關新聞

「可能是史上最差」 川普評彭博辯論會表現

前紐約市長彭博空降民主黨總統初選辯論會，慘遭圍剿且反應不甚犀利。視他為假想敵的美國總統川普打落水狗，推文嘲諷彭博的表現可...

堅持掛「我是上帝」車牌 肯州男勝訴

肯塔基州80歲男子哈特(Ben Hart)是個無神論者，他因為申請個人車牌號碼要求寫上「我是上帝(IM GOD)」被拒，鬧上法庭四年；全案結果上周出爐：由於「沒有人能證明他不是上帝」，哈特贏得勝訴。哈特不但可以開著「我是上帝」車牌的吉普車到處跑，肯塔基州還得支付哈特的律師費15萬元。

美國內航班誤點率79% 夏威夷航空最準時邊疆航空最差

聯邦運輸部19日公布報告指出，去年國內飛行旅客經常飽受誤點和飛行時間被延長的困擾，而班機取消的頻率和班機超載的機率也都大幅提升；然而旅客的抱怨信卻沒有比2018年多出太多，顯示似乎旅客們也只能適應航空公司的政策。

4個月燒4億！彭博辯論初登場 慘遭民主黨群雄圍攻

「花錢又怎樣？美式勝利就是資本主義。」美國2020總統大選的民主黨提名初選，19日進入了新一波肉搏戰的開端。最晚登記參選，且直接跳過初選前4州的前紐約市長——世界第9富豪，彭博——周三晚間終於首度參戰民主黨的初選辯論會。雖然自掏腰包狂買廣告的彭博，近期透過「廣告閃電戰」民調大振，但缺少辯論經驗的他，卻遭到桑德斯、華倫、布塔朱吉等競爭對手輪番修理。各路車輪戰的激辯攻勢，也全都集中火力砲轟彭博的形象弱點：「除了比較不好笑以外...彭博就是另一個川普。」

彭博學川普搞網軍 每周上班20至30小時月領7萬5

華爾街日報報導，美國民主黨總統參選人彭博競選團隊目前在加州雇用數百名人員，定期在他們的社群媒體帳號發表支持彭博的貼文，並...

「誰有心臟病?」 78歲桑德斯和78歲彭博開戰

記者胡玉立／綜合報導

32% 桑德斯支持度領先 白登第二16%彭博第三14%

民主黨總統參選人桑德斯在愛阿華和新罕布夏州的投票表現強勁，全國聲望也急遽高漲，在民主黨參選人中民調支持度大幅領先。

效法2016的川普 彭博砸數百萬雇網軍來捧場

前紐約市長彭博支持度暴升，卻傳出他的競選陣營用數百萬元聘請數百名加州網友，組織水軍，讓他們固定在個人社群媒體發表支持彭博的貼文並傳送相關訊息給親友；這個做法雖遭致外界抨擊，但競選團隊卻表示，這是「透過激發朋友與網絡來觸及選民最有效的作法之一」。

楊安澤加盟CNN任政治評論員 19日晚亮相

上周宣布退出2020總統大選的華裔企業家楊安澤(Andrew Yang)，將加盟有線電視新聞網(CNN)擔任政治評論員，19日晚以全新身分在CNN亮相。

民主黨的希望藍潮反撲 反川普都會區選民投票意願高

路透(Reuters)與市場研究調查機構易普索(Ipsos)19日公布的最新調查顯示，共和黨籍川普總統積極尋求在今年11月的大選順利連任之際，全美民主黨居多的大都會區湧現了民眾投票意願急速上升的情況；相較之下保守派選民較多的鄉村地區，投票意願則略遜一籌。

影／彭博首度參加總統初選辯論 遭對手輪流圍攻

美國民主黨19日舉辦總統黨內初選辯論會，砸重金招兵買馬的紐約市前市長彭博也首度登台，但他的舊帳被一一翻出，包括過往縱橫商...

川普要來急遮醜？ 印度築牆「隔離」貧民窟

美國總統川普下周將訪問印度，他的第一站是出席全球最大板球場的啟用典禮。當地政府近日火速興建圍牆，以「隔離」貧民窟和川普走訪地點，此舉招致批評。

熱門新聞

影／手術室內響琴音 病人邊動開顱手術邊拉小提琴

名古屋馬拉松取消一般參賽影響2萬人 他拍下機場「宛如空城」

美元升至近三年高點 日圓跌至九個月最低水準

回應游錫堃向AIT建議 與台建交？ 薛瑞福：沒聽過此計畫

德國哈瑙市兩間酒吧槍擊案 喪生人數可能多達8人

肺炎疫情憂慮消退 那斯達克標普500指數再創高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。