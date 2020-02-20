彭博學川普搞網軍 每周上班20至30小時月領7萬5

華爾街日報報導，美國民主黨總統參選人彭博競選團隊目前在加州雇用數百名人員，定期在他們的社群媒體帳號發表支持彭博的貼文，並對他們的朋友傳送關於彭博的訊息。

據消息人士和華爾街日報檢視的文件稱，這項措施可能花費數百萬美元，會在下月3日前於加州開始相關行動，隨後可能拓展全美。這是億萬富翁彭博迄今為止最不尋常的舉動，也模糊傳統競選組織和散布贊助內容間的界線。

專家表示，多數競選活動鼓勵支持者在社群媒體發表他們支持候選人的相關內容，但以像彭博這樣的規模支付酬勞給個人帳戶並不尋常。加州一名職員和華爾街日報檢視文件描述，一個月花數百萬美元的作法旨在幫助彭博在比其他候選人晚數月參加競選後，吸引支持者。

文件指出，彭博競選團隊採用川普競選時用過的有效策略，試圖透過人們認識和信任的人吸引潛在選民，而非透過陌生人拓展支持者。為了相關配套措施，競選團隊雇用五百多名「代理數位組織人員」，他們每星期工作20至30小時，月領2500美元（約台幣7萬5000元）。這些工作人員預期每周要透過手機簡訊向每個人推薦彭博，及每天發表社群媒體貼文支持他。