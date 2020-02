前紐約市長彭博空降民主黨總統初選辯論會,慘遭圍剿且反應不甚犀利。視他為假想敵的美國總統川普打落水狗,推文嘲諷彭博的表現可能是辯論史上最差(perhaps the worst in the history of debates),還說假如這麼糟糕的表現都無法讓彭博在初選出局,其他因素也沒辦法了。