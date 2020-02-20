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民主黨的希望藍潮反撲 反川普都會區選民投票意願高

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導

路透(Reuters)與市場研究調查機構易普索(Ipsos)19日公布的最新調查顯示，共和黨籍川普總統積極尋求在今年11月的大選順利連任之際，全美民主黨居多的大都會區湧現了民眾投票意願急速上升的情況；相較之下保守派選民較多的鄉村地區，投票意願則略遜一籌。

這項民調結果顯示，川普2017年上台之後掀起的反川社會運動「藍潮」(Blue Wave)，目前正在全美各地人口最多的幾個主要城市不斷擴散；如果這項統計所反映的選民投票意願能延續到今年11月3日投票當天，投票結果可能出現與2016年呈現反差的對比。

在2016年大選時，鄉村地區的選民投票踴躍度超過都會區，讓川普得以打敗了民主黨對手喜萊莉‧柯林頓，入主白宮。

路透與易普索的聯合民調在2015年8月至12月，以及2019年8月至12月間進行，共有8萬8000名美國成年人回答網路問卷。

民調專家指出，川普到目前為止仍然掌握共和黨選民基本盤的穩固支持；不過，相較之下，對於川普施政感到不滿意的選民，投票意願迅速攀升，程度遠遠超過對川普施政感到滿意的民眾。

舉例來說，美國中西部北邊的大型都會區，包括密西根州、威斯康辛州在內，回答總統大選「一定會去投票」的選民，2019年的調查中占了所有選民的69%，比2015年的相同調查足足增加了10%。如果以全體選民來看，回答總統大選「一定會去投票」的人，2019年的調查則比2015年調查成長了7%。

2019年的期中選舉，民主黨憑藉都會區選民積極投票的優勢，在各地選舉頻頻告捷，包括贏得了立場傾向保守派的肯塔基州州長選舉及路易西安納州州長選舉。

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