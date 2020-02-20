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楊安澤加盟CNN任政治評論員 19日晚亮相

世界日報 / 記者羅曉媛／華盛頓報導
宣布退出2020總統大選的華裔企業家楊安澤(Andrew Yang)，將加盟有線電視新聞網(CNN)擔任政治評論員。圖(CNN)
宣布退出2020總統大選的華裔企業家楊安澤(Andrew Yang)，將加盟有線電視新聞網(CNN)擔任政治評論員。圖(CNN)

上周宣布退出2020總統大選的華裔企業家楊安澤(Andrew Yang)，將加盟有線電視新聞網(CNN)擔任政治評論員，19日晚以全新身分在CNN亮相。

CNN於19日宣布這一消息，楊安澤透過推特表示，很興奮能加盟CNN，幫助闡明選舉和參選人經歷，稱自己在過去幾個月的競選中學到很多，很高興能為公共討論做點貢獻。

毫無政治經驗的楊安澤是此次競選的非典型參選人，他一路走來，從無名之輩到受到眾多關注，還集結了一批自稱「楊幫」(Yang Gang)的忠實支持者；其中既有自由派民主黨，亦有對現狀不滿的共和黨，他們不分族裔、社會階層。

楊安澤競選的核心理念是每月給成年美國人發1000元的「自由紅利」(Freedom Dividend)，他將此舉視為自動化與人工智能時代導致失業潮的應對良策之一，認為這有助減輕一系列社會問題。

從2017年11月6日宣布參選，到本月12日宣布退選，楊安澤的競選之路常被人解讀成「隨遇而安」的佛系風格；由於一開始不受主流媒體關注，他先從網路播客發表政見並因此打響名聲，後來成為許多媒體眼中的「網紅」參選人。

參選以來他籌款3000多萬元，超過半數來自小額捐款人，他在全國的民調也從不足1%到超過4%，達標民主黨在2019年的六場電視直播辯論，比加州國會參議員賀錦麗、新澤西州國會參議員布克(Cory Booker)等知名且政治經驗豐富的參選人走得更遠，也為華人參政立下新里程碑。

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