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效法2016的川普 彭博砸數百萬雇網軍來捧場

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合19日電

前紐約市長彭博支持度暴升，卻傳出他的競選陣營用數百萬元聘請數百名加州網友，組織水軍，讓他們固定在個人社群媒體發表支持彭博的貼文並傳送相關訊息給親友；這個做法雖遭致外界抨擊，但競選團隊卻表示，這是「透過激發朋友與網絡來觸及選民最有效的作法之一」。

根據消息人士以及「華爾街日報」(WSJ)瀏覽的文件，億萬富翁彭博在加州3月3日超級星期二初選前，付費號召網友以提高聲勢，接下來可能也會在全國進行部署；此舉是彭博非正規的選戰作法，同時也模糊傳統競選團動員與付費內容的界線。

專家表示，多數競選團隊鼓勵支持者在社群媒體為參選人宣傳，但要求支持者在個人帳號宣傳並以此規模付費卻不常見。

華爾街日報看到的文件指出，自從彭博宣布參選後，這項策略每個月耗資數百萬元，旨在幫助彭博吸引選民支持；彭博團隊採取此策略是效法先前川普總統競選團隊成功的作法，這次川普連任團隊雖也主攻數位媒體，但並未為支持評論付費。

彭博競選團隊要再號召逾500名「數位代理組織人員」，每周工時20到30小時，月薪2500元。

一名競選團隊發言人稱，這項策略是政治組織的未來，這是「透過激發朋友與網絡來觸及選民最有效的作法之一」。

不過根據臉書規定，目前不清楚彭博團隊付費的宣傳訊息，是否需要標示為贊助內容。

彭博大手筆花錢的策略，使他仍能進入民主黨初選辯論；同時彭博競選經理希基(Kevin Sheekey)表示，如果初選依舊維持現狀，桑德斯可能變得無法抵擋，「我認為很多人不了解這種後果的嚴重性。」

另方面，彭博競選陣營19日在民主黨六名總統參選人於拉斯維加辯論前警告，若民主黨溫和派參選人無勝算卻又堅持留在場上，將使聯邦參議員桑德斯變得勢不可擋。

彭博團隊指出，如果前副總統白登、印第安納州前南灣市長布塔朱吉和參議員柯洛布查要留在初選，就算他們顯然無法在超級星期二(和之後初選)獲得黨代表票，「這樣將使桑德斯瓜分彭博選票並取得領先，更變得無人能匹敵。」

桑德斯 民主黨

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