32% 桑德斯支持度領先 白登第二16%彭博第三14%

民主黨總統參選人桑德斯在愛阿華和新罕布夏州的投票表現強勁，全國聲望也急遽高漲，在民主黨參選人中民調支持度大幅領先。

「華盛頓郵報」與美國廣播公司 (ABC)19日公布的最新民調顯示，1月間聲望仍高於桑德斯的白登，在愛阿華州黨團投票排名第四，在新罕布夏州初選更只得到第五名，全國支持度也大降，只能與彭博和伊麗莎白‧華倫爭奪第二名。

布塔朱吉雖在愛阿華州拔得頭籌，在新罕布夏州也只以些微之差落後桑德斯，全國支持度卻只有個位數，與柯洛布查大致相同。

這項對民主黨和傾向民主黨的已登記選民進行的民調，顯示桑德斯的支持度從1月的23%提高到32%；白登從32%跌到16%；彭博從8%提高到14%；華倫維持12%；布塔朱吉從5%提高到8%；柯洛布查從3%提高到7%。

民主黨選民有58%把擊敗川普的能力視為候選人最重要的條件，而認為白登最可能擊敗川普的民主黨人，一個月來從38%減至19%；30%認為桑德斯最可能擊敗川普，18%覺得彭博勝算最大，其餘參選人都只得到個位數。

民主黨人有72%認為桑德斯能夠擊敗川普，69%認為彭博有這種能力，68%認為白登做得到這點。華倫和布塔朱吉勝算稍遜。

「華郵」與ABC的的全國民調，顯示川普的聲望一個月來沒什麼改變，43%給予認可，53%不滿意。

這項民調也詢問民主黨六名參選人與川普對決的可能結果，發現白登、桑德斯和彭博都能以5%至7%的差距擊敗川普。川普對這三人都獲得45%的支持度。

但是，川普在艾默森學院的全國民調成績好得多，獲得48%民眾支持。這項民調也顯示，川普能擊敗民主黨五個主要對手中的四人，只以51%對49%輸給桑德斯。

川普對柯洛布查、彭博、布塔朱吉和白登都獲得50%以上支持，不過他對每一個人領先的比率都只有一、兩點，顯示選情何等激烈。