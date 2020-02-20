「誰有心臟病?」 78歲桑德斯和78歲彭博開戰

在拉斯維加斯首場競選辯論會開始前幾個小時，同樣都是78歲的兩位民主黨總統候選人參議員桑德斯Bernie Sanders)和前紐約市長彭博(Michael Bloomberg)，突然為了「誰得過心臟病」，引爆爭執。

桑德斯去年心臟病住院 之後拒不公開病歷

而在兩邊競選陣營為健康問題相互叫陣指責之際，四個月前拉斯維加參加競選活動時心臟病發作的桑德斯，一反過去支持總統參選人應公布完整醫療紀錄的立場，拒絕發布更多病歷紀錄。

桑德斯18日在有線電視新聞網(CNN)舉辦的群眾論壇上辯稱，他「公布的紀錄與其他參選人一樣多他們以為我身體不好，來參加我的競選活動，讓我介紹我們每天進行的三到四場造勢集會。如何？」

桑德斯和彭博的選舉聲勢最近都持續攀升，桑德斯在民主黨候選人支持率居領先地位，彭博獲得的溫和派支持也愈來愈多，聲勢飆漲。

彭博和桑德斯的競選陣營19日隔空叫陣，起因於桑德斯的新聞秘書布瑞安娜‧格雷(Briahna Gray)接受CNN採訪時，誤指彭博也曾心臟病發作。她還將桑德斯的年齡與健康問題，與前總統歐巴馬競選時被人質疑公民身分和任職資格等涉及種族血統話題事件相提並論。

「現在種種抹黑與質疑，讓人想起過去曾對不同候選人質疑他們出身、血統如何等等，卻沒有人對彭博表現出同樣的擔憂。」格雷說，「但彭博和桑德斯一樣，都有過心臟病發作。」

彭軍轟桑陣營說謊 其實彭博也裝了兩根支架

此話一出，彭博競選經理希基(Kevin Sheekey)立即反擊；希基指出：「桑德斯的競選活動散布了一個絕對的謊言，說彭博患有心臟病，是完全錯誤的。事實是彭博在2000年接受約翰·霍普金斯大學醫生放置了兩個冠狀動脈支架；這些訊息已公開多年。」

希基同時抨擊桑德斯不願透露自己的健康狀況；桑德斯去年10月曾心臟病發住院，並一連沉寂好幾天，所有細節都沒有公開。希基說：「事實很重要。這不是在11月擊敗川普的作法。」

格雷後來上持特發文自承有誤，說她誤以為彭博有過心臟病發紀錄，但她強調，「彭博和桑德斯都接受了相同的支架手術。」

參議員桑德斯(美聯社)

一群人年逾七十搶進白宮 都說自己很健康

儘管沒有規定總統參選人需要公布任何健康紀錄，但桑德斯在心臟病發作前曾說，公布這類資料是「正確的事情」；他去年9月表示：「美國人民有權知道他們要選的總統是否健康。」

今年進軍白宮寶座的參選人很多都是高齡70以上，健康成為各方關注話題；川普就任時70歲，是最高齡上台執政的美國總統。桑德斯、彭博、77歲的前副總統白登和70歲的參議員華倫(Elizabeth Warren)去年底程度不同地公布了自己的健康紀錄，均強調自己身體狀況良好。